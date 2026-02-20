امام جمعه دیر: مسئولان به فکر حل مشکلات مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی در خطبههای نمازجمعه بندر دیر با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی بیبدیل برای تعالی معنوی، تقویت ایمان و گسترش همدلی اجتماعی دانست و بر لزوم حفظ حرمت رمضان، روزهداری واقعی و توجه ویژه به محرومان تأکید کرد.
امام جمعه دیر با بیان اینکه روزهداری صرفاً امساک از خوردن و آشامیدن نیست، افزود: در روزه حقیقی، همه اعضا و جوارح انسان باید روزه باشند؛ دل از کینه خالی شود، زبان کنترل گردد و افکار نیز خدایی باشد. اگر انسان از گناه در فکر و خیال پرهیز کند، به مرتبه عالی روزهداری میرسد که ثمره آن تقوا و قرب الهی است.
وی با بیان اینکه همه باید حرمت این ماه شریف را حفظ کنند و به تلاوت قرآن اهتمام داشته باشند بیان کرد: روزه، انسان را در برابر مشکلات، دشمنی دشمنان، کمبودها و تحریمها مقاوم میکند. اگر دشمن ما را تحریم کند، ما فرزند رمضان هستیم و اگر جنگی را آغاز کند، فرزند محرم و عاشوراییم؛ امروز نیز باید با همین روحیه ایستادگی کنیم.
وی روزه را عالیترین جلوه ایمان توصیف کرد و گفت: آنچه انسان را حتی در خلوت از روزهخواری بازمیدارد، ایمان به خداست. فلسفه روزه، درک درد و رنج محرومان است تا اغنیا و افراد بینیاز جامعه، شرایط فقرا را لمس کنند.
امام جمعه دیر از آغاز دو پویش مردمی خبر داد و افزود: در ادامه پویشهای همدلی سالهای گذشته، از این جمعه دو پویش اجرا میشود. پویش «نمازجمعه همدل» با هدف تأمین کمکهزینه جهیزیه نوعروسان نیازمند و تهیه پوشاک نوروزی برای کودکان نیازمند است که کمکها تا پایان ماه رمضان توسط کمیته امداد جمعآوری میشود.
وی پویش دوم را «مسجد همدل» عنوان کرد و گفت: این پویش شامل افطاری ساده، تهیه بستههای معیشتی و سرپرستی ایتام است که با همکاری کمیته امداد، بنیاد برکت و دیگر نهادها اجرا خواهد شد.
حسینی از مردم خواست با مشارکت فعال، زمینه گسترش مواسات و همدلی در جامعه را فراهم کنند.
وی با تأکید بر کارکرد حقیقی قرآن کریم اظهار داشت: قرآن برای گذاشتن در طاقچه خانهها، سر سفره عقد و نوروز، یا گرفتن بر سر مسافر نازل نشده است؛ بدتر از همه اینکه قرآن برای خواندن بر سر قبر مردگان نازل نشده است. قرآن برای زندههاست؛ برای عمل، تدبر و بهعنوان نسخهای برای درمان دردهای درونی و بیرونی انسان نازل شده است.
حسینی با اشاره به برگزاری سومین سال نهضت ملی «زندگی با آیهها» گفت: مبلغان، روحانیت، ائمه جماعات و همه اقشار جامعه باید این آیات زندگیساز را مورد توجه جدی قرار دهند.
وی با اشاره به برنامه دشمن برای استفاده از اینترنت استارلینک جهت ارتباط با لیدرها در کودتای اخیر افزود: مقام معظم رهبری سالهاست مطالبه ایجاد اینترنت و شبکه ملی اطلاعات را مطرح کردهاند.
وی با تأکید بر اهمیت امنیت تصریح کرد: اگر مسجد آتش زده میشود، به این دلیل است که ما کار اساسی انجام نمیدهیم؛ اگر امنیت نباشد، نه اشتغال معنا دارد و نه اقتصاد.
وی تأکید کرد: اینکه برخی بخواهند افراد شرور مسلح کشتهشده را در شمار شهدا بیاورند یا نسبت به بازداشتشدگان مماشات کنند، قابل قبول نیست. رهبر انقلاب تصریح کردند کسانی که با دشمن همکاری و همصدایی میکنند، دستگاههای امنیتی و قضایی موظف به برخورد عادلانه قضایی با آنان هستند؛ این مطالبه رهبری و خواست همه ماست.
امام جمعه دیر با گرامیداشت سالروز شهادت حجتالاسلام شیخ فضلالله محلاتی بیان کرد: روحانیت، با توجه به جمعیت خود، بیشترین شهید را در مقایسه با سایر اقشار تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
وی با اشاره به سالروز کودتای انگلیسی رضاخان و به نقل از بیانات رهبر انقلاب گفت: رژیم فاسد طاغوتی علاوه بر وابستگی، فساد، استبداد و کودتایی بودن، نخستین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانگان بر سر کار آمد.
حسینی با تأکید بر مواضع انقلابی ملت ایران اظهار داشت: آمریکا بهدنبال سلطه بر ملت ایران است، اما ملت ما از حسینبنعلی(ع) درس زیر بار ظلم و ذلت نرفتن آموخته است و هرگز با ترامپ فاسد، مفسد، جنایتکار و آدمکش بیعت نخواهد کرد؛ این موضع رهبر انقلاب و موضع ملت سربلند ایران است.
وی افزود: آمریکا از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رو به افول است. یکی از نشانههای زوال امپراتوری آمریکا، بیمنطقی آنهاست؛ از یکسو میگویند ایران نباید موشک داشته باشد، نباید صنعت هستهای صلحآمیز داشته باشد و باید غنیسازی صفر باشد، و از سوی دیگر دعوت به مذاکره میکنند. این نهایت حماقت است که از ملت ایران بخواهند هرچه دیکته کردند، بگوید «چشم». کور خواندهاند.
امام جمعه دیر با اشاره به ادعای آمریکا درباره داشتن قویترین ارتش دنیا گفت: رهبر انقلاب فرمودند گاهی قویترین ارتش دنیا چنان سیلی میخورد که دیگر نمیتواند بلند شود. ناوهای خود را به خلیج فارس میآورند؛ ناو سلاح خطرناکی است، اما خطرناکتر از آن، سلاحی است که همان ناو را به قعر دریا میفرستد.
وی تصریح کرد: ترامپ هم هیچ غلطی نخواهد کرد و آرزوی نابودی ایران را مانند اجدادش به گور خواهد برد.
حسینی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی یعنی همین مردمی که انقلاب کردند، جنگ هشتساله را اداره کردند، فتنه ۸۸ را خنثی کردند و تا امروز در برابر توطئههای دشمن سینه سپر کردهاند؛ امروز هم در صحنه هستند.
وی افزود: دشمن امروز هم کاری از پیش نمیبرد، به شرط آنکه مسئولان به فکر مردم باشند، از مشکلات و گرفتاریهای معیشتی آنان غفلت نکنند، در ماه مبارک رمضان به مردم توجه ویژه داشته باشند، حاشیهها را کنار بگذارند و بهجای پرداختن به امور غیرضروری، سراغ اصل مشکلات بروند.
امام جمعه دیر همچنین با اشاره به برخی رسوم نادرست پس از فوت افراد گفت: در این شرایط اقتصادی، رفتوآمد تا شب چهلم به خانه متوفی و نشستن بر سر سفره آنان حرام است؛ باید برای صاحبان عزا غذا برد، نه اینکه از غذای آنها خورد، چراکه این رفتارها موجب بدهکار شدن خانواده متوفی میشود.
نظر شما