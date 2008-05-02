خودروهای دولتی عامل اصلی ازدحام در جایگاههای عرضه سوخت

بیژن حاج محمد رضا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستورالعمل جدید دولت مبنی بر فروش بنزین معمولی باقیمت 400 تومان و بنزین سوپر با نرخ 500 تومان برای خودروهای دولتی به دلیل عدم پایبندی دستگاه های مربوطه به تعهدات، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حاضر شماره گر نرمال نرخ فروش بنزین برای این خودروها را بر اساس نرخ مصوب سهمیه بندی محاسبه می کند اما دستگاههای کارت خوان قیمت را بر اساس نرخ بنزین آزاد ارزیابی می کنند. این در حالی است که مسئولان جایگاه باید اطلاعات دستگاههای کارت خوان را ملاک عمل خود قرار دهند.

وی موارد ذکر شده و همچنین بی اطلاعی برخی از افراد از دستور العمل جدید را عامل اصلی ازدحام و توقفهای بیش از اندازه در مجاری عرضه سوخت ذکر و تصریح کرد: با وجود اینکه جایگاهها با تمام ظرفیت کار می کنند اما باز هم به طور محسوسی شاهد ایجاد صفهای طویل در جایگاههای عرضه بنزین از اول ماه جاری هستیم.

حاج محمدرضا در عین حال عرضه بنزین از سوی خودروهای غیر شخصی با قیمت بسیار کمتر از بنزین آزاد و فروش غیر قانونی کوپن بنزین در خارج از جایگاهها از سوی عده ای از افراد معلوم الحال را از جمله مشکلات موجود و عامل شکل گیری بازار سیاه عنوان کرد .

رئیس جایگاهداران بنزین همچنین با طرح شرکت ملی پالایخش و پخش فرآورده های نفتی مبنی بر استفاده از کارت هوشمند سوخت برای سوخت گیری همزمان بنزین سهمیه بندی و آزاد مخالفت و تاکید کرد: با توجه به مشکلات موجود در ارتباط با خودروهای دولتی ، معتقدیم اجرای این طرح از توان ما خارج است و تحت هیچ شرایطی با اجرای آن موافقت نخواهیم کرد.

وی استفاده از شیوه کنونی که کارت سوخت بنزین آزاد در اختیار جایگاهداران قرار دارد را تنها راه حل عملی کنترل فروش بنزین آزاد در شرایط حال حاضر عنوان کرد و گفت: اگر شرکت پالایش و پخش بخواهد این طرح را اجرایی کند مشکلات کنونی چند برابر خواهد شد.

حاج محمد رضا میزان فروش بنزین آزاد را کمتر از یک درصد فروش بنزین سهمیه بندی عنوان و خاطرنشان کرد:وجوه حاصل از فروش بنزین آزاد هر روز به حساب وزارت نفت واریز می شود.

وی همچنین از آمادگی جایگاهها برای اجرای طرح سوخت گیری خودروهای دیزلی با استفاده از کارت هوشمند گازوئیل از اول خرداد خبرداد و اضافه کرد: عملیات نصب دستگاههای کارت خوان در جایگاههای عرضه نفت گاز انجام شده و اگر در زمینه توزیع کارت مشکلی وجود نداشته باشد این طرح در موعد مقرر عملیاتی می شود.

رئیس جایگاهداران سوخت سراسر کشور افزود: با توجه به دستور العمل جدید دولت مبنی بر ورود خودروهای گازوئیل سوز به کشور باید جایگاههای درون شهری نیز به امکانات سوخت گیری با نفت گاز مجهز شوند.