سوال روز سوم زندگی با آیه ها در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سؤال امروز مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» به تبیین مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره اختصاص دارد.

در این سؤال آمده است:

مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره (الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا) در کدام گزینه بیان شده است؟ ۱

۱- از زیادی دشمن نهراسید

۲- تمام عزت نزد خداست

۳- ببخش تا بخشیده شوی

۴- روش فریب شیطان ترساندن از فقر است

علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را تا ساعت ۲۳ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۳۷ ارسال کنند.

به قید قرعه روزانه به ۱۰ نفر از شرکت کنندگان یک میلیون تومان اهداء می‌شود.

برندگان روز دوم مسابقه زندگی با آیه ها به صورت زیر است.

۱- جمیله خلیفاوی - بندرلنگه

۲- آغاسلطان صیدزادیان - ایلام

۳- زلیخا قادری - کاکی

۴- مهسا حکیمی - مشهد

۵- اشرف قلندری - ایلام

۶- محمد طاها تخم افشان - بوشهر

۷- گلچهره نوری حقانی - بوشهر

۸- سیدمحمدرضا ابطحی - بوشهر

۹- مجید حبیب نیا - بوشهر

۱۰- سونا زنگنه - جم