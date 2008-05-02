  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۲۷

شاه حسینی خبر داد:

کمبود مامور ابلاغ در دادگستریها/ ماهی 240 هزار ابلاغ قضائی در تهران

کمبود مامور ابلاغ در دادگستریها/ ماهی 240 هزار ابلاغ قضائی در تهران

رئیس اداره ابلاغ دادگستری استان تهران ، کمبود ماموران ابلاغ را دلیل اصلی تاخیر در ابلاغ اوراق قضائی عنوان کرد.

عبدالرحمن شاه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر به حجم ابلاغ  اوراق قضائی اشاره کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد ماهانه در حدود 200 تا 240 هزار اوراق قضائی در تهران ابلاغ می شود.

وی به کمبود نیروی انسانی در اداره ابلاغ اشاره کرد و افزود: بارها نسبت به کمبود مامور ابلاغ انتقاد کرده ایم اما تا کنون تصمیمی در خصوص رفع این مشکل اتخاذ نشده است.

معاون قضائی رئیس کل دادگاههای تهران تصریح کرد: در حال حاضر با وجود حجم بالای ورودی پرونده ها به محاکم تهران، تنها 160 مامور ابلاغ در اختیار داریم در حالی که برای جوابگویی به حجم اوراق قضائی نیاز به 250 مامور ابلاغ داریم.

شاه حسینی خاطر نشان کرد: رئیس قوه قضائیه بارها از تاخیر در ابلاغ اوراق قضائی انتقاد کرده اند که امیدواریم این مشکل با اخذ تصمیم جدی برای رفع کمبود نیرو در بخش اداره ابلاغ، حل شود.

کد مطلب 675500

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها