کمبود مامور ابلاغ در دادگستریها/ ماهی 240 هزار ابلاغ قضائی در تهران

عبدالرحمن شاه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر به حجم ابلاغ اوراق قضائی اشاره کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد ماهانه در حدود 200 تا 240 هزار اوراق قضائی در تهران ابلاغ می شود.

وی به کمبود نیروی انسانی در اداره ابلاغ اشاره کرد و افزود: بارها نسبت به کمبود مامور ابلاغ انتقاد کرده ایم اما تا کنون تصمیمی در خصوص رفع این مشکل اتخاذ نشده است.

معاون قضائی رئیس کل دادگاههای تهران تصریح کرد: در حال حاضر با وجود حجم بالای ورودی پرونده ها به محاکم تهران، تنها 160 مامور ابلاغ در اختیار داریم در حالی که برای جوابگویی به حجم اوراق قضائی نیاز به 250 مامور ابلاغ داریم.

شاه حسینی خاطر نشان کرد: رئیس قوه قضائیه بارها از تاخیر در ابلاغ اوراق قضائی انتقاد کرده اند که امیدواریم این مشکل با اخذ تصمیم جدی برای رفع کمبود نیرو در بخش اداره ابلاغ، حل شود.