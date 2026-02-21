  1. استانها
  2. تهران
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

سوال روز سوم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در استان تهران+برندگان روز دوم

تهران- سوال سوم و شماره برندگان روز دوم مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» که به صورت روزانه ‌و در ایام ماه رمضان برگزار می‌شود، در شهرستانهای استان تهران اعلام شد.

به خبرنگار مهر، در سومین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در شهرستان های استان تهران تداوم یافت و علاقه‌مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

سوال: مفهوم آیه ۲۶۸ سوره‌ی مبارکه‌ بقره «الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ» در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- از زیادی دشمن نهراسید

۲- تمام عزت نزد خداست

۳- ببخش تا بخشیده شوی

۴- روش فریب شیطان ترساندن از فقر است

علاقمندان جهت شرکت در مسابقه، می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۱۵۳، پیامک کنند.

فرصت شرکت در مسابقه هر روز، تا ساعت ۲۴ همان روز است.

شماره برندگان روز دوم:
 

۳۵۹۰****۰۹۱۸

۷۶۷۷****۰۹۱۵

۰۷۱۴****۰۹۱۳

۱۵۰۶****۰۹۹۲

۳۲۲۷****۰۹۱۹

۰۶۱۷****۰۹۱۳

۲۸۶۵****۰۹۱۴

۳۰۶۱****۰۹۰۵

۳۰۲۱****۰۹۹۲

۷۶۴۴****۰۹۳۳

هرکدام از دارندگان شماره های بالا برنده جایزه یک میلیون تومانی شده اند.

کد خبر 6755209

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها