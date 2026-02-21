  1. استانها
  2. لرستان
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

سارق حرفه‌ای در خرم‌آباد دستگیر شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری سارق حرفه‌ای در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر سرقت لوازم و محتویات خودرو موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود در کمتر از چند ساعت مأموران کلانتری ۱۸ خرم‌آباد حین گشت‌زنی سارق را شناسایی و دستگیر کردند که در بازرسی از متهم در محل یک عدد باطری خودرو سرقتی نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس به ارتکاب ۱۴ فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو اعتراف که با هماهنگی قضائی برای بررسی دیگر سرقت‌های احتمالی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ کیان مهر از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات پیشگیرانه وقوع سرقت در صورت مشاهد هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها