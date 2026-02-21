به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی خرمآباد صبح امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره آتشسوزی عمدی در یکی از منازل مسکونی در یکی از روستاهای اطراف شهر خرمآباد موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
سرهنگ هادی کیان مهر، افزود: با اقدام بهموقع مأموران پاسگاه انتظامی شهید «ماسوری» خرمآباد متهم را درحالیکه مجدد قصد انجام آتشسوزی را داشته در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی خرمآباد، تصریح کرد در بازرسی بهعملآمده از متهم، مقادیری مواد آتش را کشف که در تحقیقات پلیس منهم، علت و انگیزه را اختلافات قبلی با پسرعمویش بیان کرد که با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.
وی تأکید کرد: پلیس قاطعانه با برهمزنندگان نظم عمومی و برخورد قانونی و بدون اغماض خواهد داشت.
