دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺑﻼغ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دو ضابطه جدید در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور با عنوانهای «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺑﻼغ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ» و «مبانی و ملاحظات پیادهسازی راهآهن پرسرعت» از سوی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شد.
بر اساس این گزارش، این ضوابط در پایگاه اطلاعرسانی نظام فنی و اجرایی کشور منتشر شدهاند.
«دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺑﻼغ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ» و «مبانی و ملاحظات پیادهسازی راهآهن پرسرعت»، به استناد ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و «نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور» موضوع مصوبه هیئت وزیران، ابلاغ و برای اجرا در «سامانه نظام فنی و اجرایی کشور» منتشر شده است.
