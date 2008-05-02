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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۲۹

برنامه کامل مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا

برنامه کامل مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا

مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از 13 تا 28 مهرماه در ازبکستان برگزار می شود که طی آن تیم نوجوانان کشورمان در گروه A این مسابقات با تیم های ازبکستان، بحرین و سنگاپور رقابت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا به شرح زیر است:

مرحله مقدماتی
شنبه - 13/7/87
گروه A
ایران - بحرین
سنگاپور - ازبکستان
گروه B
سوریه - اندونزی
کره جنوبی - هند

یکشنبه - 14/7/87
گروه C
عربستان - استرالیا
چین - ترکمنستان
گروه D
ژاپن - مالزی
یمن - امارات

دوشنبه - 15/7/87
گروه A
بحرین - سنگاپور
ازبکستان - ایران
گروه B
هند - سوریه
اندونزی - کره جنوبی

سه شنبه - 16/7/87
گروه C
ترکمنستان - عربستان
استرالیا - چین
گروه D
مالزی - یمن
امارات - ژاپن

چهارشنبه - 17/7/87
گروه A
ایران - سنگاپور
ازبکستان - بحرین
گروه B
اندونزی - هند
سوریه - کره جنوبی

پنجشنبه - 18/7/87
گروه C
چین - عربستان
استرالیا - ترکمنستان
گروه D
ژاپن - یمن
امارات - مالزی

مرحله یک چهارم نهایی
یکشنبه - 21/7/87
بازی شماره 1 : تیم اول گروه A - تیم دوم گروه B
بازی شماره 2 : تیم اول گروه B - تیم دوم گروه A
بازی شماره 3 : تیم اول گروه C - تیم دوم گروه D
بازی شماره 4 : تیم اول گروه D - تیم دوم گروه C

مرحله نیمه نهایی
پنجشنبه - 25/7/87
برنده بازی شماره 1 - برنده بازی شماره 3
برنده بازی شماره 2 - برنده بازی شماره 4

دیدار نهایی این دوره از مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا روز یکشنبه - 28/7/87 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 675574

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