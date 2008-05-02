برنامه کامل مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا به شرح زیر است:
مرحله مقدماتی
شنبه - 13/7/87
گروه A
ایران - بحرین
سنگاپور - ازبکستان
گروه B
سوریه - اندونزی
کره جنوبی - هند
یکشنبه - 14/7/87
گروه C
عربستان - استرالیا
چین - ترکمنستان
گروه D
ژاپن - مالزی
یمن - امارات
دوشنبه - 15/7/87
گروه A
بحرین - سنگاپور
ازبکستان - ایران
گروه B
هند - سوریه
اندونزی - کره جنوبی
سه شنبه - 16/7/87
گروه C
ترکمنستان - عربستان
استرالیا - چین
گروه D
مالزی - یمن
امارات - ژاپن
چهارشنبه - 17/7/87
گروه A
ایران - سنگاپور
ازبکستان - بحرین
گروه B
اندونزی - هند
سوریه - کره جنوبی
پنجشنبه - 18/7/87
گروه C
چین - عربستان
استرالیا - ترکمنستان
گروه D
ژاپن - یمن
امارات - مالزی
مرحله یک چهارم نهایی
یکشنبه - 21/7/87
بازی شماره 1 : تیم اول گروه A - تیم دوم گروه B
بازی شماره 2 : تیم اول گروه B - تیم دوم گروه A
بازی شماره 3 : تیم اول گروه C - تیم دوم گروه D
بازی شماره 4 : تیم اول گروه D - تیم دوم گروه C
مرحله نیمه نهایی
پنجشنبه - 25/7/87
برنده بازی شماره 1 - برنده بازی شماره 3
برنده بازی شماره 2 - برنده بازی شماره 4
دیدار نهایی این دوره از مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا روز یکشنبه - 28/7/87 برگزار خواهد شد.
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