برنامه کامل مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا به شرح زیر است:

مرحله مقدماتی

شنبه - 13/7/87

گروه A

ایران - بحرین

سنگاپور - ازبکستان

گروه B

سوریه - اندونزی

کره جنوبی - هند

یکشنبه - 14/7/87

گروه C

عربستان - استرالیا

چین - ترکمنستان

گروه D

ژاپن - مالزی

یمن - امارات

دوشنبه - 15/7/87

گروه A

بحرین - سنگاپور

ازبکستان - ایران

گروه B

هند - سوریه

اندونزی - کره جنوبی

سه شنبه - 16/7/87

گروه C

ترکمنستان - عربستان

استرالیا - چین

گروه D

مالزی - یمن

امارات - ژاپن

چهارشنبه - 17/7/87

گروه A

ایران - سنگاپور

ازبکستان - بحرین

گروه B

اندونزی - هند

سوریه - کره جنوبی

پنجشنبه - 18/7/87

گروه C

چین - عربستان

استرالیا - ترکمنستان

گروه D

ژاپن - یمن

امارات - مالزی

مرحله یک چهارم نهایی

یکشنبه - 21/7/87

بازی شماره 1 : تیم اول گروه A - تیم دوم گروه B

بازی شماره 2 : تیم اول گروه B - تیم دوم گروه A

بازی شماره 3 : تیم اول گروه C - تیم دوم گروه D

بازی شماره 4 : تیم اول گروه D - تیم دوم گروه C

مرحله نیمه نهایی

پنجشنبه - 25/7/87

برنده بازی شماره 1 - برنده بازی شماره 3

برنده بازی شماره 2 - برنده بازی شماره 4

دیدار نهایی این دوره از مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا روز یکشنبه - 28/7/87 برگزار خواهد شد.