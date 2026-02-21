به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج ابوالقاسم دولابی عصر شنبه در مراسم ترتیلخوانی حرم مطهر حضرت معصومه(س) با اشاره به آیه ۲۶۸ سوره بقره، ترساندن از فقر را مهمترین ابزار عملیات روانی شیطان و جبهه استکبار علیه جوامع مؤمن دانست و تأکید کرد وعده الهی بر مغفرت و فضل، نسخه رهایی از وابستگی و اضطراب اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج ابوالقاسم دولابی عصر شنبه در مراسم ترتیلخوانی حرم مطهر حضرت معصومه(س) و در سومین روز از ماه مبارک رمضان و در ادامه سلسله مباحث طرح «زندگی با آیهها» به تبیین ابعاد یکی از آیات جزء سوم قرآن کریم پرداخت.
وی گفت: یکی از مهمترین شیوههای اثرگذاری شیطان بر فرد و جامعه، ایجاد هراس از آینده اقتصادی و القای ترس از فقر است، حربهای که میتواند انسان را به وابستگی، انفعال و حتی ارتکاب خطا سوق دهد.
وی افزود: خدای متعال در آیه ۲۶۸ سوره مبارکه بقره به صراحت میفرماید شیطان شما را از فقر میترساند و به فحشا فرمان میدهد، در حالی که خداوند وعده مغفرت و فضل خویش را عطا میکند و این تقابل، نقشه راه مؤمنان در مواجهه با فشارهای روانی و اقتصادی است.
حاج ابوالقاسم با بیان اینکه شیطان هرگز انسان را مستقیم به گناه دعوت نمیکند، اظهار کرد: شیوه او ایجاد تردید و نگرانی است و هنگامی که فرد قصد انفاق یا انجام کار خیر دارد، زمزمه کمبود منابع و دشواری آینده را در ذهن او تقویت میکند تا مانع اقدام شود.
وی ادامه داد: همین الگو در سطح کلان نیز توسط جبهه استکبار دنبال میشود، ابزارهایی نظیر تحریم اقتصادی، جنگ رسانهای و ایجاد نوسانات مصنوعی در بازار با هدف القای ناامنی اقتصادی طراحی میشوند تا ملتها را مرعوب و به تسلیم وادار کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: سلاح اصلی دشمنان ملتهای مقاوم، بیش از آنکه تجهیزات نظامی باشد، ایجاد هراس از کوچک شدن سفرهها و دشوار شدن معیشت است تا از این مسیر اراده ملتها تضعیف شود.
وی در تبیین وعده الهی در برابر این فضاسازیها گفت: خداوند در مقابل این هراسافکنی، وعده مغفرت و فضل میدهد، مغفرت به معنای پاکسازی روح و بخشایش الهی و فضل به معنای گشایش و برکتی فراتر از محاسبات مادی است.
حاج ابوالقاسم با اشاره به روایاتی از امیرالمؤمنین علیهالسلام بیان کرد: در معارف اهلبیت(ع) آمده است که در تنگنای معیشتی، صدقه دادن زمینه نزول روزی را فراهم میکند و راه برونرفت از فقر، بخل و انقباض نیست بلکه معامله با خدا از مسیر انفاق است.
مفسر قرآن کریم همچنین به روایتی از امام باقر علیهالسلام اشاره کرد و افزود: تأخیر در انجام کار خیر، یکی از شگردهای شیطان است و هرگاه نیت نیکی در دل شکل گرفت، باید بدون تعلل آن را عملی کرد.
سخنران مراسم ترتیلخوانی حرم مطهر بانوی کرامت با مرور نمونههایی از رفتارهای ایثارگرانه در سالهای اخیر اظهار کرد: در مقاطع حساس همچون حمایت از مردم مظلوم غزه و لبنان، جلوههای کمنظیری از گذشت مالی در کشور ثبت شد که نشاندهنده بیاعتنایی مؤمنان به وسوسه فقر بود.
وی خاطرنشان کرد: بانوانی که از زیورآلات شخصی خود برای پشتیبانی از جبهه مقاومت گذشتند، مصداق عملی اعتماد به وعده الهی بودند و نشان دادند میتوان از محبوبترین داراییها در راه خدا عبور کرد.
حاج ابوالقاسم با تأکید بر اینکه استقلال یا وابستگی جوامع در گرو نوع تبعیت آنان است، گفت: جامعهای که به وعدههای شیطانی دل بسپارد، ناگزیر در مدار خواستههای شیاطین حرکت خواهد کرد، اما جامعهای که به وعده الهی اعتماد کند، مسیر عزت و استقلال را میپیماید.
وی در پایان با بیان مصادیقی از زندگی فردی افزود: ترس از هزینههای ازدواج، فرزندآوری، برگزاری افطاری یا انفاق، اگر مانع انجام تکلیف شود، ریشه در همان وعده فقر دارد؛ در حالی که وعده الهی بر گشایش، عزت و فضل استوار است و مؤمنان باید با توکل بر خداوند در مسیر خیر گام بردارند.
