رمضان ماه ویژه لطف الهی است؛ ضرورت مراقبت مضاعف از گناه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر شنبه در نشست درس اخلاق در مسجد امام حسن مجتبی (ع) بوشهر با اشاره به عظمت ماه مبارک رمضان در روایات، این ماه را در میان ماه‌های سال همانند جایگاه پیامبر اکرم(ص) در میان انبیا توصیف کرد و گفت همه ماه‌ها متعلق به خداوند است، اما رمضان ماه ویژه‌ای است که خداوند در آن با تشریع احکام و آداب خاص، لطف و عنایت مضاعفی به بندگان دارد.

وی تأکید کرد: این ماه بیش از آنکه «شهرالله» باشد، «شهرالمؤمنین» است؛ زیرا سود و بهره آن به بندگان بازمی‌گردد و خداوند نیازی به روزه انسان ندارد.

امام جمعه بوشهر به بیان برخی احکام نیت روزه پرداخت و بیان کرد:‌افرادی که پیش از اذان صبح به وطن یا محل اقامت ده‌روزه نمی‌رسند، در صورتی می‌توانند روزه بگیرند که تا پیش از اذان ظهر رسیده و از مفطرات خودداری کرده باشند. همچنین کسانی که در میانه روز به تکلیف می‌رسند یا پیش از ظهر از خواب یا بیهوشی خارج می‌شوند، می‌توانند تا قبل از اذان ظهر نیت روزه کنند، اما پس از ظهر امکان نیت برای همان روز وجود ندارد.

وی با تبیین مفهوم «آداب روزه‌داری» خاطرنشان کرد: همان‌گونه که انسان در یک میهمانی حرمت میزبان را نگه می‌دارد، در ضیافت الهی نیز باید رفتار، گفتار و منش خود را متناسب با شأن این ماه تنظیم کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر مهم‌ترین ادب ماه رمضان را پرهیز از گناه دانست و گفت: گناه در این ماه، عقوبتی مضاعف دارد.

به گفته وی، استمرار در گناه موجب تیرگی قلب می‌شود و انسان را به مرحله‌ای می‌رساند که دیگر سخن حق در او اثر نمی‌کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با دعا برای تعجیل در فرج امام زمان(عج)، سلامتی رهبر انقلاب، عزت اسلام و شفای بیماران، بر ضرورت مراقبت اخلاقی و معنوی در این ماه تأکید کرد.