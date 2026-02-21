محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت‌نام داوطلبان از تاریخ ۲۴ بهمن‌ماه، اظهار کرد: تا پایان مهلت مقرر مجموعاً ۱۵۷ نفر داوطلب انتخابات شورای اسلامی روستا در شهرستان بوشهر ثبت‌نام خود را به‌صورت قطعی انجام داده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۱۱۷ نفر به صورت غیرحضوری و ۴۰ نفر به صورت حضوری ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند.

فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به حوزه‌های انتخابیه داوطلبان، بیان کرد: تعداد ۷۱ از داوطلبان مربوط به حوزه انتخابیه بخش مرکزی بوشهر و تعداد ۸۶ مربوط به حوزه انتخابیه بخش چغادک هستند.

مظفری همچنین درباره تفکیک داوطلبان از نظر جنسیت و تحصیلات، گفت: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان ۹۲ درصد را آقایان و ۸ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند، از نظر سطح تحصیلات، ۵۳ نفر دارای مدرک زیر دیپلم، ۵۸ نفر دارای مدرک دیپلم، ۹ نفر دارای مدرک کاردانی، ۳۱ نفر دارای مدرک کارشناسی، ۵ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و یک نفر دارای تحصیلات حوزوی هستند.

وی درباره روند بررسی صلاحیت‌ها تصریح کرد: صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا در شهرستان بوشهر در بازه زمانی مشخص، توسط هیئت اجرایی و هیأت نظارت شهرستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فرماندار بوشهر خاطرنشان کرد: روز ۱۶ فروردین ماه به‌عنوان زمان اعلام نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان در نظر گرفته شده و داوطلبان می‌توانند در صورت رد صلاحیت، از تاریخ ۱۷ تا ۲۰ فروردین ماه اعتراض خود را در هیأت نظارت شهرستان ثبت کنند، این اعتراض‌ها از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ فروردین ماه مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.