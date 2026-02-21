پیشرفت پروژه سد باهوش به ۴۶ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در بازدید از روند پیشرفت فیزیکی پروژه سد باهوش تنگستان اظهار کرد: برخی از پروژه‌هایی که در سطح شهرستان اجرا می‌شوند، ماهیت فراتر از محدوده تنگستان داشته و منافع آن‌ به کل استان بوشهر مربوط می‌شود که پروژه سد باهوش نیز از جمله طرح‌های مهم و استانی است که با هدف تأمین آب پایدار برای مناطق جنوبی استان در حال اجراست.

وی با بیان اینکه سد باهوش یکی از پروژه‌های اولویت‌دار استان بوشهر است، افزود: این پروژه با حمایت‌های استاندار و همچنین مساعدت‌های نماینده مردم در مجلس در حال اجرا است و امید داریم در آینده‌ای نزدیک شاهد بهره‌برداری کامل از آن باشیم.

سلیمانی در پایان از پیشرفت ۴۶ درصدی عملیات اجرایی این پروژه خبر داد و اظهار کرد: تداوم حمایت‌های ملی و استانی می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در تکمیل این طرح حیاتی باشد.