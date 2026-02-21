۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱

پیشرفت پروژه سد باهوش به ۴۶ درصد رسید

پیشرفت پروژه سد باهوش به ۴۶ درصد رسید

بوشهر- فرماندار تنگستان از پیشرفت ۴۶ درصدی عملیات اجرایی پروژه سد باهوش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در بازدید از روند پیشرفت فیزیکی پروژه سد باهوش تنگستان اظهار کرد: برخی از پروژه‌هایی که در سطح شهرستان اجرا می‌شوند، ماهیت فراتر از محدوده تنگستان داشته و منافع آن‌ به کل استان بوشهر مربوط می‌شود که پروژه سد باهوش نیز از جمله طرح‌های مهم و استانی است که با هدف تأمین آب پایدار برای مناطق جنوبی استان در حال اجراست.

وی با بیان اینکه سد باهوش یکی از پروژه‌های اولویت‌دار استان بوشهر است، افزود: این پروژه با حمایت‌های استاندار و همچنین مساعدت‌های نماینده مردم در مجلس در حال اجرا است و امید داریم در آینده‌ای نزدیک شاهد بهره‌برداری کامل از آن باشیم.

سلیمانی در پایان از پیشرفت ۴۶ درصدی عملیات اجرایی این پروژه خبر داد و اظهار کرد: تداوم حمایت‌های ملی و استانی می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در تکمیل این طرح حیاتی باشد.

