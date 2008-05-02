انتقاد از عدم تغییر سرفصلهای آموزشی / لزوم کوتاه شدن دوره های تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدیان روز گذشته در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با گرامیداشت یاد استاد شهید مرتضی مطهری، اساتید و دانشگاهیان کشور را افرادی برشمرد که در سالهای پر جوش و خروش و پر حادثه خوش درخشیده اند و گفت: آنچه که اکنون نظام اسلامی به آن افتخار می کند بخش عمده ای از آن متعلق به دانشگاهها است که از سوی دانشمندان و عالمان دانشگاهی انجام شده است.

محمدیان با اشاره به نامگذاری سال جاری به سال نوآوری و شکوفایی از سوی مقام معظم رهبری تأکید کرد: امسال سال نوآوری است اما به این معنی نیست که تاکنون نوآوری نداشته ایم، در سال های آینده هم نوآوری خواهیم داشت اما علت اصلی این است که مطالعه ای بر گذشته خود داشته باشیم و فرصت های آینده را از دست ندهیم.

وی گفت: میراث آموزش و پژوهش کشور نیاز به یک بازنگری دارد و برای پیوند آنچه را که داریم و فرصتهایی که در آینده بوجود خواهد آمد باید تدبیری بیاندیشیم.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با مطرح کردن دو پرسش اساسی در زمینه چگونگی نوآوری در فضای آموزشی و پژوهشی کشور و ارتباط آن با معنویت و همچنین این نکته که ساختار آموزشی کشور چقدر فرصت نوآوری در اختیار افراد قرار می دهد، خاطرنشان کرد: لازمه نوآوری این است که پیشکسوتان و بزرگان به نیروهای تازه کار فرصت ابراز وجود بدهند.

وی افزود: تا زمانی که انسان نتواند تواضع را در شخصیت خود ایجاد کند و بر این نکته اعتقاد نداشته باشد که خداوند به همه انسانها استعداد داده است نمی تواند فضایی برای نوآوری دیگران ایجاد کند. ذات علم بدون تواضع، غرورانگیز است و اگر معنویت در میان نباشد و شخصیت انسان را تحت تأثیر قرار ندهد غرور ناشی از علم در درون انسان بتی را می آفریند.

محمدیان گفت: لازمه دوری از این غرور این است که بزرگان علم تواضع و خشوع را پیدا کنند و کوچکترها را ببینند و در حریم خود راه بدهند.

وی افزود: این به این معنی نیست که تاکنون اینگونه نبوده است و با شناختی که از اساتید گروه پزشکی داشته ام آنها را خودساخته ترین با معنویت ترین و خاشع ترین گروه اساتید دیده ام. نوآوری در فضای آموزش و پژوهش نیاز به معنویت و شکستن بت منیت دارد .

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها علم آموزی به دیگران را بالاترین ارزشها برشمرد و گفت: اساتید باید راه را برای تازه واردها باز کنند تا افراد جدید حرفهای تازه ای را نیز بیاورند.

وی دانشگاه انسان ساز را دانشگاهی دانست که در آن علم توأم با معنویت باشد و یادآور شد: مهمترین امتیاز ما، انسان سازی است که می تواند در کشور جهش توسعه ای ایجاد کند.

محمدیان با بیان این موضوع که باید پژوهشی صورت گیرد که ساختار آموزشی کشور تا چه میزانی فرصت برای نوآوری و رشد و پیشرفت ایجاد می کند، گفت: نوآوری بدون جسارت در تغییر و تحول اتفاق نمی افتد و بسیاری از معلوماتی که ما در طول تحصیل دانش آموزان و دانشجویان به آنها آموزش می دهیم مشخص نیست که چه زمان و مکانی برای استفاده دارد و برای ورود به مراتب بالاتر هم تنها حافظه فرد ملاک خواهد بود و اگر فردی هوش و استعدادی فراتر داشت و در کنکور موفقیتی کسب نکرد باید به سراغ جای دیگری غیر از دانشگاه برود.

وی با انتقاد از عدم تغییر سرفصلهای آموزشی کشور و ثابت ماندن روند آموزش در رشته های مختلف تأکید کرد: متاسفانه آموزش به همان شکل از مدتها پیش ادامه یافته است و باید دید آیا لازم است آنچه تاکنون آموزش داده ایم را دوباره بازنگری کنیم.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در خصوص مشکلات مبتلا به دانشجویان امروز خاطرنشان کرد: یک دانشجو برای ادامه تحصیل خود به خانواده متکی است و منبع درآمدی ندارد و تاکنون نیز نتوانسته ایم که برای دانشجویان شرایطی از نظر آموزشی و تحصیلی فراهم کنیم که بتوانند معیشت خود را نیز برآورده کنند.

وی با اشاره به مشکلات نظام آموزشی و سختی های که برای دانشجویان ایجاد می شود و فشار روحی و روانی را تحمل می کنند، گفت : بر اساس آخرین پژوهش ها 83 درصد دانشجویان گفته اند نماز می خوانند حال کسی که نماز می خواند آیا حاضر می شود که به راحتی گناه کند. در شرایطی که دانشجویان در بحرانی ترین شرایط سنی قرار دارند و امکان ازدواج برای آنها وجود ندارد و از او هم می خواهیم گناه هم نکند، این مسئله شرایط تحصیل را برای فرد مشکل می کند.

محمدیان کوتاه شدن دوره های تحصیلی، فراهم شدن امکان اشتغال همزمان با تحصیل و تسهیل شرایط ازدواج و زندگی مشترک برای دانشجویان را از راهکارهای پیشرو برای حل بخشی از مشکلات دانشجویان برشمرد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تأکید کرد: انتظار داریم معضلات کشور از سوی این گروه از اساتید با نگاهی ساختاری مورد توجه قرار گیرد.