حل مشکل تورم حزب خاصی را نمی شناسد

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، مصطفی کواکبیان ظهر امروز در جمع اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن استان سمنان گفت: باید راه حل هایی برای توانمند سازی شهروندان ایجاد و با تعریف پروژه هایی بزرگ ودخالت دادن مردم در آن، اشتغال را در این شهرستان ایجاد کرد.

وی گفت: باید فرودگاه سمنان به طورجدی راه اندازی و فعال شود تا کالاهای این استان از این فرودگاه صادر شود .

منتخب مردم شهرستان سمنان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که حفظ سرمایه گذاران موجود در استان وجلوگیری از مهاجرت آنان از نکته های اساسی است، اظهار داشت: باید با رفع موانع قانونی یا اجرایی نسبت به جذب سرمایه گذاران جدید نیز اقدام کنیم.

وی تصریح کرد: باید مزیت های مطلوب برای استان شناسایی حتی با برقرار کردن ارتباط با سفارتخانه های مختلف و ایجاد ارتباطات خارجی گسترده، نسبت به توسعه و گسترش استان به خصوص بخش صنعت تلاش کنیم.

مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری با اشاره به اینکه سیاست انقباضی در بانک های استان سمنان خیلی بیشتر از سایر استان های دیگر است، گفت: باید با تلاش بیشتر نسبت به رفع این مشکل اقدام موثری انجام داد.

دبیر کل حزب مردم سالاری در ادامه با بیان اینکه یک نماینده به تنهایی قادر نیست تمام مشکلات این شهرستان را پیگیری و رفع کند، افزود: با تشکیل بنیاد توسعه سمنان و تشکیل کمیته هایی در تمامی بخش ها در این بنیاد، مشکلات را با یاری مردم و مسوولان رفع می کنیم.