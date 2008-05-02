به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی کارگزار، شب گذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس ارزیابی شرکت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، مخابرات این استان سال گذشته رتبه نخست را پیرامون شاخصهای فناوری اطلاعات در سطح شرکتهای تابعه استانی به دست آورد.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی بیان داشت: این بررسی از سوی دفتر برنامه‌ ریزی و کنترل برنامه‌های شرکت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد که ‬استان فارس ‬و یزد نیز بعد از خراسان رضوی به عنوان استانهای برتر شناخته شدند.

کارگزار خاطرنشان کرد: محدودیت پهنای باند دروازه بین‌الملل اینترنت، عدم تخصیص اعتبار لازم، عدم ارسال به موقع پیش‌ نویس ‪ RFP‬توسعه دسترسی دیتا در استانها و نامشخص بودن وضعیت پیش پرداخت مشترکین پس از تغییر تعرفه از جمله مشکلات در راستای عدم تحقق کامل شاخصهای فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه است.

وی رشد بخش فناوری اطلاعات در شرکت مخابرات خراسان رضوی نسبت به ابتدای سال ‪ گذشته‬را ‪ ۵۰/۱‬درصد عنوان کرد و افزود: این رقم رشد بسیار مطلوبی را در بین سایر شرکتهای مخابرات استانی نشان می‌دهد.