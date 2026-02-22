به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل دادههای جوی، آسمان استان قم در روز یکشنبه صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد رخ میدهد.
این وضعیت در روز دوشنبه نیز تداوم دارد و آسمان صاف پیشبینی شده است و در مقاطعی افزایش سرعت باد انتظار میرود.
بر پایه این گزارش، روز سه شنبه آسمان قم صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد به وقوع میپیوندد.
در همین روز در مناطق مرتفع واقع در غرب و جنوب استان، سرعت وزش باد افزایش مییابد و در برخی نقاط احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.
روند تغییرات جوی در روز سهشنبه با افزایش میزان ابر همراه خواهد شد و آسمان به صورت نیمهابری تا ابری درمیآید.
در این روز در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و بارشهای پراکنده پیشبینی میشود.
همچنین در مناطق مرتفع استان در مقاطعی از روز سهشنبه بارش باران رخ خواهد داد.
از نظر دمایی نیز بررسیها نشان میدهد تغییرات دما به صورت روزانه نوسان خواهد داشت و طی روزهای یکشنبه تا سهشنبه کاهش نسبی دما در سطح استان پیشبینی میشود.
بر این اساس، هرچند تا اوایل هفته شرایط جوی عمدتاً پایدار است، اما از دوشنبه به بعد افزایش ناپایداریهای موقت، بهویژه در نواحی مرتفع و مستعد استان، دور از انتظار نخواهد بود.
قم ـ پیش بینی های هواشناسی از پایداری نسبی جو در ابتدای هفته و افزایش ناپایداریها از روز دوشنبه در استان قم حکایت دارد.
