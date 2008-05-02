دوره فعلی مدیریت شهری دوره توسعه فضاهای فرهنگی است

اکبر تشکری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: شهرداری تهران در طول دوره مدیریت فعلی خود توجه ویژه ای به توسعه فضاهای فرهنگی شهر داشته که ساخت سینماهای جدید، سالن های نمایش ، باغ موزه ها و مجتمع های فرهنگی از مهمترین پروژه های این بخش است.

وی هم چنین یادآور شد: سال جاری باغ موزه دفاع مقدس با توجه به اهمیت سی امین سال انقلاب اسلامی در تپه های عباس آباد افتتاح خواهد شد ضمن آنکه باغ کتاب در تپه های عباس آباد ، مجتمع سینمایی پارک ملت ، مجموعه زندگی در منطقه 5 را نیز می توان از برنامه های قابل توجه توسعه فضاهای فرهنگی شهرتهران دانست.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی بر اهمیت فضاهای فرهنگی و ورزشی تأکید کرد و افزود: ورزشگاه بزرگ جانبازان و معلولین در منطقه 20 و ورزشگاه بزرگ منطقه 18 از مهمترین پروژه های ورزشی شهرداری در شهر تهران است.

تشکری نیا همچنین افزود: در سال جاری بودجه توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران 3 برابر شده است که با توجه به بودجه نقدی 160 میلیارد تومانی و در نظر گرفتن اعتبارات تعهدی، بودجه مناسبی در اختیار برنامه های توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران قرار گرفته است.