به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در نشست شورای تبلیغ خراسان شمالی که در سالن جلسات دفتر نماینده ولی‌فقیه برگزار شد، با اشاره به اغتشاشات اخیر در کشور اظهار کرد: این حوادث نشان داد ذهن نوجوانان و جوانان به‌واسطه فضای مجازی و هجمه رسانه‌ای دشمنان در معرض خطر جدی قرار گرفته است و دشمنان با برنامه‌ریزی گسترده می‌کوشند باورها و ارزش‌های جامعه اسلامی را تخریب و اذهان را علیه اسلام و مسلمین تحریک کنند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌کنندگان در اغتشاشات اخیر را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دادند و نکته نگران‌کننده آن است که حدود ۹۴ درصد از افراد دستگیرشده در این حوادث اعلام کرده‌اند در چهار سال گذشته هیچ مراجعه‌ای به مسجد نداشته‌اند؛ رقمی که زنگ خطری جدی برای دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغی است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی تأکید کرد: با توجه به شرایط موجود، اولویت کار تبلیغی مبلغان و مبلغات دینی باید مدارس آموزش و پرورش باشد، زیرا فضای آموزشی بهترین فرصت برای انتقال معارف دینی، مبانی اخلاقی و اصلاح نگرش نسل جوان است.

وی همچنین به اهمیت خوابگاه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی اشاره کرد و گفت: این مکان‌ها از نظر روحی و اجتماعی مستعد اثرگذاری تبلیغی‌اند؛ بنابراین دستگاه‌های متولی تبلیغ باید هماهنگی‌های لازم را فراهم آورند تا مبلغان بدون دغدغه در خوابگاه‌ها حاضر شوند و از نزدیک هدایت دینی را انجام دهند.

حجت‌الاسلام نوری در ادامه سخنان خود بر ضرورت مدیریت دقیق روضه‌های خانگی تأکید و بیان کرد: روضه‌های خانگی باید به‌گونه‌ای اداره شود که علاوه بر حفظ سنت و شور ایمان، بستر انتقال معارف دینی نیز در آن فراهم شود.

امام جمعه بجنورد گفت: مبلغان فعال در این محافل باید به‌صورت منسجم سامان‌دهی شوند تا بتوانند در سایر عرصه‌ها نیز فعالیت تبلیغی مؤثر داشته باشند.