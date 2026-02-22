به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی صبح یکشنبه در نشست ستاد انتخابات استان البرز با اشاره به روند نامنویسی داوطلبان هفتمین دوره شوراهای اسلامی روستاها، اظهار کرد: آمارها نشان میدهد میزان ثبتنامها نسبت به دوره قبل حدود ۱۰ درصد افزایش داشته که بیانگر تحرک و نشاط انتخاباتی در سطح روستاهای استان است.
وی با قدردانی از تلاش فرمانداران و بخشداریها، افزود: در روزهای پایانی ثبتنام، بهویژه در برخی بخشها، رشد قابلتوجهی ثبت شد؛ بهگونهای که در برخی مناطق افزایش داوطلبان تا ۳۵ درصد نسبت به دوره ششم گزارششده است.
استاندار البرز با اشاره به روند بررسی صلاحیتها، تصریح کرد: در این دوره تلاش شده با رویکردی دقیق، منصفانه و بهدوراز سختگیریهای غیرضرور، فرآیند رسیدگی به صلاحیتها انجام شود و بر همین اساس، در هیئتهای اجرایی میزان رد صلاحیتها در مقایسه با برخی دورههای گذشته کاهشیافته و در هیئتهای نظارت نیز روند کلی قابل دفاع ارزیابی میشود.
عبداللهی همچنین به استعلامهای قانونی پنجگانه اشاره کرد و گفت: اجرای دقیق قانون و پرهیز از تکرار کاستیهای پیشین در دستور کار قرار دارد تا عدالت و شفافیت در تمامی مراحل رعایت شود لذا هماهنگی مستمر میان هیئتهای اجرایی و نظارت و سایر دستگاههای مسئول از اولویتهای اصلی ستاد انتخابات استان است.
وی با تأکید بر صیانت از سلامت انتخابات، خاطرنشان کرد: هرگونه نشست یا هماهنگی خارج از چارچوبهای قانونی با افراد یا گروههای خاص ممنوع است و تمامی جلسات مرتبط باید مستند، شفاف و در چهارچوب مقررات برگزار شود تا از ایجاد شائبه جلوگیری و اعتماد عمومی تقویت شود.
نماینده عالی دولت در استان البرز با اشاره به نقش مهم شوراهای اسلامی در مدیریت محلی و توسعه اجتماعی و اقتصادی شهرها و روستاها، افزود: افزایش مشارکت مردم هدف محوری ماست و باید با برنامهریزی دقیق و تعیین شاخصهای اجرایی مشخص، زمینه حضور حداکثری شهروندان را فراهم کنیم.
عبداللهی از برنامهریزی برای برگزاری نشستهای تعاملی با حضور نمایندگان انجمنها، نخبگان و فعالان اجتماعی خبر داد و گفت: این نشستها باهدف همافزایی و در چارچوب قانون برگزار خواهد شد تا مشارکت عمومی تقویت شود.
وی در پایان ضمن قدردانی از عملکرد مجموعههای اجرایی استان، تأکید کرد: ظرفیتهای لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور در استان بسیج شده و تأمین منابع و امکانات موردنیاز نیز در حال پیگیری است.
نظر شما