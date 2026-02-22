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۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

سوال روز چهارم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در استان تهران+برندگان روز سوم

سوال روز چهارم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در استان تهران+برندگان روز سوم

تهران- سوال چهارم و شماره برندگان روز سوم مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» که به صورت روزانه ‌و در ایام ماه رمضان برگزار می‌شود، در شهرستانهای استان تهران اعلام شد.

به خبرنگار مهر، در چهارمین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در شهرستان های استان تهران تداوم یافت و علاقه‌مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

سوال: مفهوم آیه ۱۷۳ از سوره مبارکه آل عمران «وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ» در کدام گزینه بیان شده است؟

گزینه ۱ :خدا بهترین تکیه‌گاه و کفایت کننده است.

گزینه ۲ :شیطان میان مومنان جدایی می‌اندازد.

گزینه ۳ :لزوم رعایت انصاف و عدالت

گزینه ۴ :کمک به فقرا و نیازمندان

علاقمندان جهت شرکت در مسابقه، می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۱۵۳، پیامک کنند.

فرصت شرکت در مسابقه هر روز، تا ساعت ۲۴ همان روز است.

شماره برندگان روز سوم:
 

۱۲۱۷****۰۹۱۹

۳۰۲۴****۰۹۹۳

۷۶۷۹****۰۹۱۳

۹۳۶۴****۰۹۳۹

۳۴۶۵****۰۹۳۵

۵۸۱۵****۰۹۱۵

۲۱۵۶****۰۹۹۰

۸۸۷۹****۰۹۳۰

۴۸۰۸****۰۹۱۳

۲۱۳۸****۰۹۰۵

هرکدام از دارندگان شماره های بالا برنده جایزه یک میلیون تومانی شده اند.

کد مطلب 6756459

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    نظرات

    • سمیه مصطفوی IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
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      سلام و خسته نباشید خدمت برنامه محفل که از همه لحاظ عالی هستند مخصوصا میز اساتیدبزرگوار خواهشا اگه میشه حداقل هفته ای یه بار برنامه محفل رو غیر ایام ماه مبارک ک هرروز هست پخش کنین تا ما طول سال این برنامه رو ببینیم و مختص ماه مبارک نباشه البته خداروشکر که ماه مبارک هرروز پخش میشه

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