به خبرنگار مهر، در چهارمین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در شهرستان های استان تهران تداوم یافت و علاقه‌مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

سوال: مفهوم آیه ۱۷۳ از سوره مبارکه آل عمران «وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ» در کدام گزینه بیان شده است؟

گزینه ۱ :خدا بهترین تکیه‌گاه و کفایت کننده است.

گزینه ۲ :شیطان میان مومنان جدایی می‌اندازد.

گزینه ۳ :لزوم رعایت انصاف و عدالت

گزینه ۴ :کمک به فقرا و نیازمندان

علاقمندان جهت شرکت در مسابقه، می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۱۵۳، پیامک کنند.

فرصت شرکت در مسابقه هر روز، تا ساعت ۲۴ همان روز است.

شماره برندگان روز سوم:



۱۲۱۷****۰۹۱۹

۳۰۲۴****۰۹۹۳

۷۶۷۹****۰۹۱۳

۹۳۶۴****۰۹۳۹

۳۴۶۵****۰۹۳۵

۵۸۱۵****۰۹۱۵

۲۱۵۶****۰۹۹۰

۸۸۷۹****۰۹۳۰

۴۸۰۸****۰۹۱۳

۲۱۳۸****۰۹۰۵

هرکدام از دارندگان شماره های بالا برنده جایزه یک میلیون تومانی شده اند.