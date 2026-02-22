به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهریار احمدی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت در پی وقوع سرقت منزل و طلاجات در شهرستان خرم‌آباد، موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی دو سارق را دراین‌رابطه شناسایی و در یک عملیات ضربتی آنها را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی لرستان، گفت: سارقان در تحقیقات پلیس به پنج فقره سرقت منزل و طلاجات اعتراف و از مخفیگاه آنها ۲۰۰ گرم طلاجات کشف شد.

سرهنگ احمدی با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند، بیان داشت: افزایش احساس امنیت مردم مهم‌ترین دغدغه پلیس است و شهروندان عزیز ضمن رعایت نکات ضروری پیشگیری از سرقت کلیه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ دراسرع‌وقت به پلیس اطلاع دهند.