اعزام ۸۰۰ مبلغ جامعه الزهرا(س)به سراسر کشوربا محور طرح زندگی با آیه ها

معصومه شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، برنامه اعزام مبلغان جامعه الزهرا(س) به سراسر کشور به اجرا درآمد.



وی با اشاره به آمار اعزام ها افزود: بر اساس اطلاعات اداره کل تبلیغ، حدود ۸۰۰ نفر از مبلغان در ماه رمضان سال ۱۴۴۷ قمری در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور مشغول انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی شدند.



معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا(س) ادامه داد: از این تعداد، نزدیک به ۳۰۰ نفر مسئولیت فعالیت‌های تبلیغی در استان قم را برعهده دارند و مابقی، معادل ۵۰۰ نفر، به سایر استان‌ها اعزام شده‌اند تا در ۳۱ استان کشور مستقر شده و فعالیت‌های دینی و فرهنگی را دنبال کنند.



وی با تأکید بر محور اصلی برنامه‌های تبلیغی این ماه، گفت: رویکرد امسال فعالیت‌های مبلغان بر ترویج مفاهیم قرآن کریم و اجرای طرح نهضت زندگی با آیه‌ها متمرکز است و برای تحقق این هدف، گردهمایی توجیهی ویژه مبلغان برگزار شد تا آمادگی لازم برای انتقال مفاهیم عمیق قرآنی به جامعه فراهم شود



وی ابراز کرد: فعالیت‌های تبلیغی در چارچوب وظایف کمیته بلاغ مبین پیگیری می‌شود و هدف آن ارتقای سطح معرفتی جامعه و تقویت ارتباط میان مردم با مفاهیم قرآنی در ماه رمضان است.



وی گفت: اعزام مبلغان به سراسر کشور با توجه به شرایط ویژه ماه مبارک و ضرورت دسترسی مردم به آموزه‌های دینی انجام شده و برنامه‌ریزی دقیق برای پوشش همه استان‌ها صورت گرفته است.