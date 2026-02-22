  1. استانها
  2. قم
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

اعزام ۸۰۰ مبلغ جامعه الزهرا(س)به سراسر کشوربا محور طرح زندگی با آیه ها

قم- معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا(س) گفت: بیش از ۸۰۰ نفر از مبلغان این مرکز در ماه مبارک رمضان به مناطق مختلف کشور اعزام شدند.

معصومه شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، برنامه اعزام مبلغان جامعه الزهرا(س) به سراسر کشور به اجرا درآمد.

وی با اشاره به آمار اعزام ها افزود: بر اساس اطلاعات اداره کل تبلیغ، حدود ۸۰۰ نفر از مبلغان در ماه رمضان سال ۱۴۴۷ قمری در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور مشغول انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی شدند.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا(س) ادامه داد: از این تعداد، نزدیک به ۳۰۰ نفر مسئولیت فعالیت‌های تبلیغی در استان قم را برعهده دارند و مابقی، معادل ۵۰۰ نفر، به سایر استان‌ها اعزام شده‌اند تا در ۳۱ استان کشور مستقر شده و فعالیت‌های دینی و فرهنگی را دنبال کنند.

وی با تأکید بر محور اصلی برنامه‌های تبلیغی این ماه، گفت: رویکرد امسال فعالیت‌های مبلغان بر ترویج مفاهیم قرآن کریم و اجرای طرح نهضت زندگی با آیه‌ها متمرکز است و برای تحقق این هدف، گردهمایی توجیهی ویژه مبلغان برگزار شد تا آمادگی لازم برای انتقال مفاهیم عمیق قرآنی به جامعه فراهم شود

وی ابراز کرد: فعالیت‌های تبلیغی در چارچوب وظایف کمیته بلاغ مبین پیگیری می‌شود و هدف آن ارتقای سطح معرفتی جامعه و تقویت ارتباط میان مردم با مفاهیم قرآنی در ماه رمضان است.

وی گفت: اعزام مبلغان به سراسر کشور با توجه به شرایط ویژه ماه مبارک و ضرورت دسترسی مردم به آموزه‌های دینی انجام شده و برنامه‌ریزی دقیق برای پوشش همه استان‌ها صورت گرفته است.

کد خبر 6756556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها