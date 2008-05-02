به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اسپانیا ، خوزه مورینیو معاون سردبیر روزنامه ال موندو که از روزنامه های معروف و فعال اسپانیا است، در دیدار با هیئت رسانه ای ایران به سابقه 18 ساله انتشار این روزنامه اشاره کرد و در باره فعالیت موسسه مطبوعاتی خود در دو بخش رسانه ای الکترونیکی و انتشاراتی توضیح داد.

وی گفت : روزنامه ال موندو روزنامه ای سراسری است اما موسسه ال موندو یک روزنامه تخصصی ورزشی به نام "مارکاو" و یک روزنامه تخصصی اقتصادی به نام "اسپانیش" نیز منتشر می کند .همچنین 16 مجله تخصصی دارد که 50 سال سابقه فعالیت دارند.

معاون سردبیر روزنامه ال موندو گسترش فعالیت های تخصصی در حوزه های خاص داروسازی، سینما، تئاتر ، رستوران و توریسم را از رویکرد های این روزنامه برای گسترش حوزه نشر برشمرد و گفت امروز ال موندو یک شبکه دیجیتال رادیویی و اینترنتی دارد و در پخش تصاویر و خبر های تصویری فعال است .

به گفته وی ال موندو مجموعا 2500 کارمند دارد که نیمی از آنها روزنامه نگارند و 360 هزار تیراژ در سراسر کشور اسپانیا دارد .

مورینیو از تیراژ 400 هزارتایی روزنامه ورزشی مارکاو وابسته به ال موندو خبر داد و گفت که آنها از مجموعه فعالیت های نشر روزنامه ها روزانه 3 میلیون و 100 هزار نفر مخاطب دارند که در مجموعه کاغذی و اینترنتی است.

به گفته وی سایت الموندو در روز 11 میلیون بیننده دارد .

معاون سردبیر الموندو اعلام کرد که در 20 سال گذشته نقش منتقد دولت را داشته اند و و از سیاست های لیبرالی حمایت کرده و ضمن انتقاد از مقامات استقلال خود را حفظ کرده اند .

به گفته وی روزنامه کوریودلاسرا96 درصد سهام روزنامه ال موندو را در اختیار دارد.

خوزه مورینیو به دیدار سال گذشته خود با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در تهران اشاره کرد و گفت : در برخورد احمدی نژاد سادگی، صداقت و عزم راسخ را دیدم و در سفر به تهران تلاش کردم با واقعیت های جامعه ایران همراه شوم.