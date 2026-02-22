حاج ابوالقاسم: آیه «حسبنا الله و نعم الوکیل» رمز استقلال و پیروزی ماست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم دولابی در مراسم ترتیل خوانی روز چهارم ماه رمضان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در تبیین آیه ای دیگر از طرح نهضت ملی زندگی با آیه ها گفت: پیامبر اکرم در واکنش به شایعاتی که قصد ایجاد ترس در جامعه اسلامی داشت، دستور داد تمام کسانی که در جنگ احد حضور داشتند و حتی مجروحان، برای مقابله دوباره با دشمن آماده شوند.



وی گفت: بسیاری از این مجروحان آسیب‌های جدی دیده بودند، اما با تلاش و ایستادگی، خود را به اردوگاه سپاه اسلام رساندند.



وی ادامه داد: تاریخ نقل می‌کند که برادرانی زخمی، یکدیگر را حمایت می‌کردند و با شعار حسبنا الله و نعم الوکیل در میدان حاضر شدند و قرآن کریم می‌گوید پس از این حادثه، دشمن از شجاعت و صلابت مردم مدینه دچار ترس شد و بدون آسیب رساندن به مسلمانان، غنائم بسیاری را جا گذاشت و فرار کرد و این رخداد که به غزوه همراه الاسد مشهور است، چند روز بعد از جنگ احد کام رزمندگان را شیرین کرد.



دولابی گفت: خداوند در آیات نورانی قرآن، بهترین وکیل و پشتیبان مؤمنان معرفی شده است و اگر انسان بر او تکیه کند و توکل حقیقی داشته باشد، پیروزی حتمی است.



مفسر قرآن کریم تاکید کرد: از امامان معصوم سؤال شد مرز توکل کجاست، ایشان فرمودند اگر توکل حقیقی باشد، انسان از هیچ کس جز خدا ترسی نخواهد داشت.



وی با اشاره به برخی فرازهای تاریخ انقلاب اسلامی افزود: در روزهای آغازین جنگ تحمیلی، وقتی فرماندهان و مسئولان کشور با فهرست هواپیماهای جنگی و ترابری مواجه شدند و دچار نگرانی شدند، امام راحل با آرامش فرمودند کار خودتان را بکنید، خدا می‌رساند و سال‌ها بعد مقام معظم رهبری خاطرنشان کردند که هواپیماهای کشور هنوز با قدرت در حال عملیات هستند.



حجت‌الاسلام والمسلمین دولابی به عملیات نافرجام آمریکا علیه ایران در سال ۵۸ اشاره کرد و گفت: نیروهای ویژه آمریکایی، از جمله دلتا فورس، عملیات خود را با تجهیزات پیشرفته در بیابان‌های نوادا تمرین کرده بودند تا گروگان‌های آمریکایی را آزاد کنند، اما خداوند با طوفان شن، نقص فنی هلیکوپترها و سردرگمی دشمن، آن عملیات را ناکام گذاشت و حتی برخورد هلیکوپترها با یک هواپیمای ترابری باعث آتش‌سوزی و شکست کامل تجهیزات شد.



وی ادامه داد: این حادثه نشان داد که قدرت خداوند از تجهیزات نظامی بشر فراتر است و مؤمنان باید در مواجهه با تهدیدات و شایعه‌های دشمن با اعتماد کامل به خدا، آیه حسبنا الله و نعم الوکیل را زمزمه کنند و این توکل هم در زندگی فردی و هم در عرصه‌های ملی و جمعی، سبب آرامش و قوت قلب است.



حاج ابوالقاسم گفت: امروز وقتی رسانه‌های دشمن سپاه نمایی می‌کنند، مؤمنان باید با یاد خداوند و توکل حقیقی، ترس و نگرانی را از خود دور کنند و حتی در محیط‌های خانوادگی و جمعی، زمزمه این آیه می‌تواند مانع نفوذ یأس و ترس شود.



وی در پایان تأکید کرد: آیه حسبنا الله و نعم الوکیل، رمز استقلال و پیروزی ماست و مؤمنان با این رمز، تا ابد در مسیر خداوند گام برمی‌دارند.