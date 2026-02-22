خراسان جنوبی به مقصد تازه سرمایه گذاری خارجی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر یکشنبه در شورای هماهنگی روابط خارجی استان اظهار کرد: در دولت چهاردهم ۱۸ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای استان صادر شده که ۱۱ پروژه از این تعداد به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به صدور دومین مجوز سرمایه گذاری خارجی در شهرستان قاین افزود: نخستین پروژه سرمایه گذاری خارجی نیز در همین دولت به بهره‌برداری رسیده و دومین مجوز نیز برای تولید دوده صنعتی صادر شده که با پیگیری‌های انجام‌شده به‌زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: سرمایه‌گذاران خارجی بدون اتکا به منابع مالی دولتی و با هدف تولید واقعی وارد استان شده‌اند و به دنبال فعالیت‌های غیرمولد نیستند.

رشد اشتغال و فعال شدن پروژه‌ها

ذاکریان با بیان اینکه بخش عمده طرح‌های سرمایه‌گذاری فعال شده‌اند، گفت: ۶۹ درصد پروژه‌های دارای مجوز فعال هستند و میزان اشتغال ایجادشده در این طرح‌ها از یک‌هزار و ۹۰ نفر به یک‌هزار و ۶۴۶ نفر رسیده که رشد ۵۱ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: ترکیب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی موجب شده خراسان جنوبی به یکی از استان‌های دارای پایین‌ترین نرخ بیکاری در کشور تبدیل شود.

پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد سه‌جانبه ایران، افغانستان و چین

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به طرح ایجاد منطقه آزاد بین‌المللی مشترک میان ایران، افغانستان و چین گفت: این پیشنهاد در نشست شورای برنامه‌ریزی استان با حضور رئیس‌جمهور مطرح و با آن موافقت اولیه شده است.

وی ادامه داد: خراسان جنوبی با ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و موقعیت ترانزیتی ویژه، ظرفیت تبدیل شدن به محور همکاری‌های اقتصادی سه‌جانبه را دارد.

بازار بالقوه ۳ میلیارد نفری

ذاکریان با اشاره به ظرفیت جمعیتی کشورهای منطقه اظهار کرد: ایران، افغانستان و چین در مجموع بیش از یک‌ونیم میلیارد نفر جمعیت دارند و با احتساب کشورهای همسایه این سه کشور، بازار هدف به بیش از سه میلیارد نفر، معادل حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان می‌رسد.

وی افزود: استفاده از این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات غیرنفتی، انتقال فناوری و توسعه اقتصادی شرق کشور و جمهوری اسلامی باشد.

اشتغال پایدار مرزنشینان و تقویت امنیت اقتصادی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تأکید کرد: اجرای این طرح موجب ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، کاهش مهاجرت و تقویت امنیت اقتصادی و اجتماعی در مرزها خواهد شد.

وی همچنین از اعلام آمادگی طرف‌های افغانستانی و چینی برای مشارکت در این طرح خبر داد و گفت: حتی پیشنهاد ایجاد شهرک صنعتی ویژه سرمایه‌گذاران چینی در استان مطرح شده است.

امکان اجرای طرح بدون وابستگی به بودجه دولتی

ذاکریان خاطرنشان کرد: اجرای منطقه آزاد بین المللی پیشنهادی به منابع مالی دولتی وابسته نیست و سرمایه‌گذاران خارجی آمادگی تأمین مالی آن را دارند، بنابراین نباید روند کار به دلیل مسائل اعتباری متوقف شود.

وی در پایان تأکید کرد: تحقق این طرح می‌تواند خراسان جنوبی را به یکی از قطب‌های اقتصادی و تجاری شرق کشور تبدیل کند.