امام جمعه دشتستان: بانوان در گسترش تربیت دینی فرزندان نقش مؤثری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح ظهر یکشنبه در جمع بانوان قرآنی در حسینیه حضرت علی اکبر (ع) روستای بهرام آباد بر ضرورت جذب نوجوانان و جوانان به محافل قرآنی تأکید کرد و تربیت دینی فرزندان را مورد توجه قرار داد.
امام جمعه دشتستان اظهار کرد: بانوان نقش مؤثری در برپایی محافل مذهبی و قرآنی دارند و لازم است که این تلاشها به برگزاری مجالس خانگی در محلات تکثیر شود تا افراد بیشتری به این فعالیتها جذب شوند.
وی گفت: تربیت دینی فرزندان از مهم ترین مسئولیتهای والدین، به ویژه مادران است و این امر می تواند از طریق تقویت ارتباط خانوادهها با برنامههای قرآنی و مذهبی محقق شود.
امام جمعه دشتستان از دستاندرکاران و خادمین محفل قرائت قرآن کریم بانوان محله بهرام آباد بخش آبپخش قدردانی کرد و این فعالیتها را گامی ارزشمند در ترویج فرهنگ قرآنی و تقویت معنویت در محلات شهرستان دانست.
این برنامه در راستای رزمایش «عملیات رمضانیه» کاروان تبلیغ مبلغات طرح امین با عنوان «هر روز یک پایگاه قرآنی» توسط گروه تبلیغی شهدای روحانیت مبلغات شهرستان دشتستان برگزار شد.
نظر شما