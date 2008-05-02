تهران "الف" قهرمان مسابقات دراگون بوت بانوان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور 14 تیم از 13 استان کشور در 3 ماده 500 متر، 1000 متر و 2000 متر به مدت یک روز در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که در نهایت و در مجموع هر سه ماده تیم تهران "الف" با 40 امتیاز قهرمان شد و تیم گیلان نیز با 38 امتیاز در رده دوم ایستاد.

در پایان مسابقات روز گذشته هیئت داوران با بررسی اعتراضات و بازبینی فیلم های مربوط به مواد مختلف دو تیم تهران "ب" و بوشهر را با 29 امتیاز به صورت مشترک به عنوان تیم سوم معرفی کرد.

به دنبال قهرمانی تیم تهران "الف" در مواد مختلف تمامی 22 قایقران این تیم جواز حضور در اولین مرحله از اردوی تدارکاتی تیم ملی دراگون بوت بانوان کشور را به دست آوردند.

در هر دو ماده 500 متر و 1000 متر تیم تهران "الف" بر سکوی قهرمانی ایستاد، گیلان دوم و فولاد ماهان سپاهان سوم شد. درمسافت 2000 متر نیز تهران الف بر سکوی نخست ایستاد، تیم گیلان دوم شد و تیم فارس عنوان سوم را از آن خود کرد.

تیم ملی دراگون بوت بانوان ومردان ایران مرداد ماه سال جاری به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا عازم مالزی می شوند. رقابت های قهرمانی مردان این رشته نیز روز پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه در دریاچه ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.