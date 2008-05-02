به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، چهارشنبه هفته جاری (30 آوریل) بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب ژنو با حضور "پاسکال کوچپین" رئیس جمهور سوئیس افتتاح شد.

"ناصر الانصاری" مدیر اجرایی برنامه های ناشران مصری در این نمایشگاه گفت: برای ما فرصت بزرگی است که در نمایشگاه کتاب ژنو فرهنگ و تمدن مصر را به جهان بشناسانیم.

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب ژنو از 30 آوریل به مدت چهار روز در سوئیس برگزار می‌شود.



این نمایشگاه معتبرترین و بزرگترین نمایشگاه کتاب سوئیس به شمار می رود و پیش بینی می شود در چهار روز برگزاری بیش از 120 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کنند.