به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، چهارشنبه هفته جاری (30 آوریل) بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب ژنو با حضور "پاسکال کوچپین" رئیس جمهور سوئیس افتتاح شد.
"ناصر الانصاری" مدیر اجرایی برنامه های ناشران مصری در این نمایشگاه گفت: برای ما فرصت بزرگی است که در نمایشگاه کتاب ژنو فرهنگ و تمدن مصر را به جهان بشناسانیم.
بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب ژنو از 30 آوریل به مدت چهار روز در سوئیس برگزار میشود.
این نمایشگاه معتبرترین و بزرگترین نمایشگاه کتاب سوئیس به شمار می رود و پیش بینی می شود در چهار روز برگزاری بیش از 120 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کنند.
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