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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۵۶

مصر میهمان افتخاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب ژنو

مصر میهمان افتخاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب ژنو

نمایشگاه بین المللی کتاب ژنو با حضور کشور مصر به عنوان مهمان افتخاری آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، چهارشنبه هفته جاری (30 آوریل) بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب ژنو با حضور "پاسکال کوچپین" رئیس جمهور سوئیس افتتاح شد.

"ناصر الانصاری" مدیر اجرایی برنامه های ناشران مصری در این نمایشگاه گفت: برای ما فرصت بزرگی است که در نمایشگاه کتاب ژنو فرهنگ و تمدن مصر را به جهان بشناسانیم.

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب ژنو از 30 آوریل به مدت چهار روز در سوئیس برگزار می‌شود.
    
این نمایشگاه معتبرترین و بزرگترین نمایشگاه کتاب سوئیس به شمار می رود و پیش بینی می شود در چهار روز برگزاری بیش از 120 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کنند.

کد مطلب 675691

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