كريم اف آدم بوش در آسياي ميانه است

به گزرش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه انگليسي اينديپندنت در ميان گالري عكس مجرمان شوروي سابق قانونگذاران آسياي مركزي جايگاه خاصي دارند. اسلام كريم اف كه از 15 سال پيش در جمهوري ازبكستان حكومت مي كند البته بدترين آنها نيست. مثلا سفرمراد نيازاف رييس جمهور همسايه وي در تركمنستان كه نام ماهها در تقويم را به خواسته خودش تغيير داد نيز دست كمي از او ندارد. اما كريم اف براي شكنجه كردن مخالفين، مسدود كردن آزادي بيان و زنداني كردن بيش از 650 تن به عنوان زنداني سياسي در اين ميان از معروفيت بيشتري برخوردار است. البته كريم اف با وضعيت انتخابات در ازبكستان دچار مشكل است. به شكلي كه دوره رياست جمهوري را از 5 سال به 7 سال گسترش داده است و قرار است سال آينده انتخابات رياست جمهوري برگزار شود كه براي كريم اف از اهميت فوق العاده اي برخوردار مي باشد.

وي در سمرقند از يك مادر تاجيك و از يك پدر ازبك متولد شد. كريم اف يك اقتصاد دان است و يك بار در سال هاي حكومت شوروي ادعا كرده بود كه اگر ما يكي از اعضاي شوروي باقي بمانيم رودخانه هاي ازبكستان پر از شير مي شود و اگر عضو شوروي نمانيم رودخانه ها را پر از خون انسان ها خواهم كرد. اما كريم اف در سال 1991 از شوروي دلبندش جدا شد. وي با يك دست بر قرآن و دست ديگر بر قانون اساسي وارد دفتر كارش شد. اما جنبشي اسلامي از همان ابتدا با وي مخالفت كرد و در سال 1999 درصدد برآمد كه وي را به قتل برساند. در سال 2001 وي توانست با نوعي باج كه به دولت بوش داد موقعيتي به دست آورد كه به پشتوانه آمريكا هر طور كه مي خواهد عمل كند و مردم نيز جرات دم برآوردن نداشته باشند.

اينديپندنت نوشت: كريم اف هم حقوق بشر را به حد اعلا نقض مي كند و هم اولين آدم بوش در منطقه آسياي ميانه است.

لازم به ذكر است كه كوفي عنان دبير كل سازمان ملل ضمن محكوم كردن حملات اخير در ازبكستان گفت كه جنايت بر ضد مردم غير نظامي هرگز قابل توجيه نيست.

دبير كل سازمان ملل ضمن ابراز غم و اندوه خود نسبت به از دست رفته گان شهرهاي مختلف ازبكستان در بيانيه اي كه به همين مناسبت صادر كرد آورده است: چنين حركات تروريستي بايد ريشه كن شود و به هيچ وجه قابل توجيه نيست.

همچنين رييس دوره اي اتحاديه ارپا از ايرلند نيز امروز انفجارهاي ازبكستان كه توسط گروههاي تروريستي صورت گرفته است را به شدت محكوم كرد.