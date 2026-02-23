۴ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۲۲

تأکید استاندار خراسان جنوبی بر جهش صادرات از مرز ماهیرود

بیرجند - استاندار خراسان جنوبی با اشاره به رشد مبادلات با افغانستان، مرز ماهیرود را محور توسعه صادرات استان دانست و از برنامه‌ریزی برای افزایش چشمگیر صادرات از این گذرگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شب گذشته در مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران حوزه صادرات خراسان جنوبی، با قدردانی از فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: خراسان جنوبی به برکت همدلی بخش خصوصی و دولتی در حوزه تجارت خارجی، به‌ویژه در ارتباط با افغانستان، به دستاوردهای قابل توجهی رسیده است.

وی با اشاره به جایگاه مرز ماهیرود در مبادلات اقتصادی افزود: این مرز در مدت اخیر به یکی از گذرگاه‌های موفق کشور تبدیل شده و طی ماه‌های گذشته نشست‌های متعددی با مسئولان و هیئت‌های اقتصادی افغانستان برای توسعه همکاری‌ها برگزار شده است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه نمایشگاه‌های مشترک و تعاملات تجاری نقش مهمی در تقویت روابط اقتصادی داشته‌اند، ادامه داد: آنچه امروز در استان شاهد هستیم، نماد وحدت و انسجام دستگاه‌های مختلف در حوزه‌های فرهنگی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی است.

هاشمی همچنین به شاخص‌های اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: خراسان جنوبی در ماه‌های اخیر جزو استان‌های موفق کشور در رشد اقتصادی معرفی شده و نرخ بیکاری استان نیز به حدود ۳.۷ درصد کاهش یافته که از پایین‌ترین نرخ‌های کشور محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر کنترل نسبی تورم در استان افزود: با وجود شرایط اقتصادی، خراسان جنوبی طی ماه‌های متوالی کمترین نرخ تورم را در میان استان‌ها داشته است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مناطق مرزی گفت: اجرای طرح‌های مرتبط با معیشت مرزنشینان از جمله ساماندهی کوله‌بری، موجب افزایش درآمد خانوارهای روستایی و مرزی شده است.

هاشمی از همکاری نهادهای مختلف در رونق صادرات نیز قدردانی کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، مرزبانی، گمرک و نهادهای اقتصادی با تعامل سازنده زمینه رشد تجارت خارجی را فراهم کرده‌اند.

وی تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل را شرط جهش صادرات دانست و اظهار کرد: با اتمام پروژه جاده منتهی به مرز ماهیرود که سال‌ها متوقف بود، ظرفیت صادرات به افغانستان به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و حتی می‌تواند بخش قابل توجهی از صادرات کشور به این همسایه شرقی از این مسیر انجام شود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین به ظرفیت‌های آینده همکاری با افغانستان اشاره کرد و گفت: حوزه‌هایی مانند گردشگری سلامت، کشت فراسرزمینی، معادن، شرکت‌های دانش‌بنیان و آموزش می‌توانند زمینه‌ساز گسترش روابط اقتصادی دو کشور باشند.

هاشمی در پایان با قدردانی از رسانه‌ها و صداوسیما خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی و تولید مستندهای مرتبط با ظرفیت‌های مرزی، نقش مهمی در معرفی توانمندی‌های استان و جذب سرمایه‌گذاری ایفا کرده است.

وی تأکید کرد: با تداوم همدلی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، آینده روشنی برای توسعه صادرات و رونق اقتصادی خراسان جنوبی قابل تصور است.

