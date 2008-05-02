انتخابات محلی انگلیس؛ پایه های لرزان حکومت "براون" و رویای "میلی باند"

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب حاکم انگلیس در حالی در انتخابات امروز شرکت می کند که دوران چندان خوبی را سپری نمی کند و محبوبیت آن در میان مردم انگلیس هم اکنون در پایین ترین حد ممکن در سالهای گذشته است .

از سوی دیگر این کشور از یک هفته قبل شاهد اعتصابهای گسترده ای بوده و از پنجشنبه هفته قبل معلمان انگلیسی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به اعتصاب زده اند که در پی آن هشت هزار مدرسه در انگلیس تعطیل شد.

در روزهای گذشته پس از معلمان انگلیسی، نوبت به بزرگترین پالایشگاه اسکاتلند رسید تا با اعتصاب خود وضعیت سوخت در بریتانیا را به موضعی بغرنج تبدیل کند.

اما حزب حاکم انگلیس به رهبری گوردون براون، فقط در سطح جامعه با این مشکلات روبرو نبود و حزب کارگر در داخل نیز شاهد اختلاف وزیران کابینه با نخست وزیر انگلیس بود.

چند روز قبل "دیوید میلی باند" وزیر امورخارجه انگلیس فردی که همه وی را به عنوان شاگرد "تونی بلر" نخست وزیر سابق انگلیس می شناسند در انتقاد از سیاستهای براون، حزب کارگر را یک حزب شکست خورده خوانده و از سایر وزیران کابینه نیز خواسته بود تا در برابر اشتباهات نخست وزیر با یکدیگر متحد شوند.

وقتی با دقت بیشتری به شایعات موجود در انگلیس نگاه کنیم متوجه اهمیت گفته های میلی باند می شویم. گفته می شود به علت بحران موجود در حزب کارگر و کاهش چشمگیر محبوبیت این حزب، احتمال تغییر رهبر آن یعنی شخص گوردون براون بسیار زیاد است و در این میان بیشترین شانس را برای جانشینی براون، میلی باند دارد.

براون که فقط 10 ماه از دوره نخست وزیری وی می گذرد با این امید جایگزین بلر شد تا بتواند موقعیت متزلزل حزب کارگر را که به سبب همراهی بیش از حد بلر با سیاستهای بوش به وجود آمده بود بهبود بخشد. براون در ابتدا کار خود را با دادن وعده هایی مبنی بر خارج کردن نیروهای انگلیسی از عراق و دوری از سیاستهای آمریکا آغاز کرد، اما پس از آنکه وی با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی مخالفت کرد، موقعیت رو به بهبود حزب کارگر را در سراشیبی سقوط قرار داد و پس از مجموعه ای از وقوع اتفاقات بد برای حزب حاکم انگلیس سبب شد تا محبوبیت این حزب در میان مردم به کمترین میزان ممکن در دهه های اخیر برسد.

اتفاقاتی همچون انتشار خبرهایی درباره اهدای کمکهای غیرقانونی به حزب کارگر، اصلاحات اقتصادی براون و ارائه طرح لغو ممنوعیت 10 درصدی مالیات و افزایش مدت زمان بازداشت مظنونین به انجام عملیاتهای تروریستی بدون داشتن مدرک لازم تا 45 روز و برخی عوامل دیگر سبب شد تا براون در روزهای اخیر پیش از گذشته پایه های قدرت خود را در آستانه سقوط ببیند.

حزب کارگر که بیش از 10 سال است به طور مداوم به عنوان حزب حاکم انگلیس در صحنه سیاسی این کشور حضور دارد هم اکنون در وضعیتی دچار شده که 45 درصد از مردم انگلیس خواهان به قدرت رسیدن حزب محافظه کار، اصلی ترین رقیب حزب کارگر هستند.

انتخابات امروز از آنجا که در آن شهرداران شهرهای بزرگ انگلیس، ولز و اسکاتلند نیز در آن انتخاب می شوند از اهمیتی ویژه برای احزاب سیاسی انگلیس برخوردار است.

انتخابات آتی پارلمانی انگلیس بر اساس قانون در سال 2010 میلادی برگزار می شود و از آنجا که احتمال کمی وجود دارد که پیش از این زمان انتخابات زودهنگام در این کشور برگزار شود، ممکن است حزب کارگر پس از انتخابات امروز برای حفظ موقعیت فعلی خود و سپس بهبود آن دست به تغییراتی در سطح مدیریتی و تعویض مقامهای شماره یک خود بزند و از همین رو احتمال خداحافظی براون از پست ریاست حزب کارگر و به تبع آن کنار رفتن از پست نخست وزیری انگلیس در صورت شکست حزب حاکم در انتخابات امروز بیش از گذشته می شود.

البته نا گفته نماند در میان افرادی که نام آنها برای تصدی پست ریاست حزب کارگر به چشم می خورد به غیر از میلی باند، افرادی همچون"اد بالس " وزیر امور کودکان دولت براون و لرد "مالوچ براون" مرد نام آشنای حزب کارگر به چشم می خورد، اما بر اساس شواهد موجود شانس میلی باند برای تصدی پست نخست وزیری انگلیس بیش از دیگران است.

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عبدالحمید بیاتی گروه بین الملل خبرگزاری مهر