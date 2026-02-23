تولید و عرضه بیش از ۸ هزار تن گوشت مرغ در بازار لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی صبح امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در بهمن‌ماه سال جاری بیش از هشت هزار و ۳۶۵ تن گوشت مرغ گرم در استان لرستان تولید و توزیع شد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین امنیت غذایی، اظهار کرد: در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با کشتار و عرضه چهار میلیون و ۴۹۸ هزار قطعه مرغ پایان دوره، در مجموع هشت هزار و ۳۶۵ تن گوشت مرغ گرم آماده طبخ تولید و به بازار مصرف داخل و خارج استان عرضه شده است که بیانگر روند پایدار تولید در این ماه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: از این میزان، با اتمام دوره پرورش سه میلیون و ۵۴۸ هزار قطعه مرغ، شش هزار و ۶۰۴ تن گوشت مرغ کشتار و روانه بازار مصرف داخل استان شد، میانگین تولید روزانه این میزان ۲۵۴ تن بر اساس ۲۶ روز کاری بوده که نشان‌دهنده توزیع مستمر و منظم گوشت مرغ در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ است.

صیادی، ادامه داد: همچنین در این مدت ۹۴۹ هزار و ۵۰۰ قطعه مرغ پایان دوره با تولید هزار و ۷۶۱ تن گوشت مرغ به خارج از استان صادر شده است.

وی تصریح کرد: افزایش تولید محقق شده نتیجه تلاش‌های مستمر فعالان بخش کشاورزی استان و اجرای برنامه‌های حمایتی دولت است و سازمان جهاد کشاورزی لرستان تمام توان خود را برای تأمین و توزیع مطلوب گوشت مرغ و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در بازار به کار گرفته است.