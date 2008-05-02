با پخش نواری ویدئویی فاش شد؛ مک کین درپی تداوم جنگ عراق تا 100 سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانسوی لوپن، یک کلیپ ویدئویی موسوم به "مک کین 100 سال" اخیرا بر روی برخی از شبکه های تلویزیونی و پایگاه های اینترنتی آمریکا پخش شد. در این نوار ویدئویی، "جان مک کین" در گفتگو با یک مرد ناشناس درباره جنگ عراق سخن می گوید.

مک کین در این نوار ویدئویی اظهار داشت: "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا از طولانی شدن جنگ عراق برای 50 سال سخن گفته و شاید برای من این جنگ 100 ساله باشد.

در این نوار ویدئویی، صحنه هایی از جنگ عراق نیز پخش شده است.

در این میان، جمهوریخواهان سخت در تلاشند تا از شبکه های تلویزیونی بخواهند از ادامه پخش این کلیپ جلوگیری به عمل آورند و به سانسور آن بپردازند.

در همین حال، نزدیکان حزب جمهوریخواه، دموکراتها را متهم کردند که آنان سعی کرده اند مک کین را هوادار یک جنگ 100 ساله نشان دهند.

جنگ در عراق که بیش از چهار هزار سرباز آمریکایی در آن جان خود را از دست داده اند، به یکی از مسائل ناهنجار در آمریکا تبدیل شده و مطمئنا کسی که مواضعش در راستای پایان دادن به این جنگ باشد، شانس بیشتری در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری خواهد داشت.