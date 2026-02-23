به گزارش خبرنگار مهر، در سوال روز پنجم مسابقه «زندگی با آیهها» آمده است: مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء «أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا در کدام گزینه بیان شده است؟
۱- آمادگی کامل در برابر دشمن
۲- قرآن، چراغ راه زندگی
۳- تمام عزت نزد خداست
۴- جواب دادن بدی با خوبی
همراهان قرآنی، لطفاً عدد گزینه صحیح را به شماره ۳۰۰۰۱۱۹۲ پیامک کنید.
برگزیدگان: روز اول
۹۷۰۶***۰۹۹۲
۲۱۳۹***۰۹۳۳
۰۵۰۷***۰۹۱۶
برگزیدگان: روز دوم
۰۹۳۱***۰۹۰۲
۷۷۲۴***۰۹۳۷
۵۳۲۸***۰۹۳۹
برگزیدگان: روز سوم
۳۱۴۱***۰۹۹۰
۵۹۳۳***۰۹۹۲
۵۷۱۶***۰۹۱۶
برگزیدگان: روز چهارم
۵۰۱۸***۰۹۱۶
۶۸۷۲***۰۹۱۶
۲۴۸۶***۰۹۹۱
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