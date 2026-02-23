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۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

سوال روز پنجم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در لرستان + برگزیدگان ۴ روز اول

سوال روز پنجم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در لرستان + برگزیدگان ۴ روز اول

خرم‌آباد - سوال روز پنجم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در لرستان را مشاهده و پاسخ دهید.

به گزارش خبرنگار مهر، در سوال روز پنجم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» آمده است: مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء «أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- آمادگی کامل در برابر دشمن
۲- قرآن، چراغ راه زندگی
۳- تمام عزت نزد خداست
۴- جواب دادن بدی با خوبی

همراهان قرآنی، لطفاً عدد گزینه صحیح را به شماره ۳۰۰۰۱۱۹۲ پیامک کنید.

برگزیدگان: روز اول

۹۷۰۶***۰۹۹۲

۲۱۳۹***۰۹۳۳

۰۵۰۷***۰۹۱۶

برگزیدگان: روز دوم

۰۹۳۱***۰۹۰۲

۷۷۲۴***۰۹۳۷

۵۳۲۸***۰۹۳۹

برگزیدگان: روز سوم

۳۱۴۱***۰۹۹۰

۵۹۳۳***۰۹۹۲

۵۷۱۶***۰۹۱۶

برگزیدگان: روز چهارم

۵۰۱۸***۰۹۱۶

۶۸۷۲***۰۹۱۶

۲۴۸۶***۰۹۹۱

کد مطلب 6757168

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