معمای شکل گیری حلقه های مشتری فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه مرلین و مرکز تحقیقات منظومه شمسی موسسه ماکس پلانک آلمان موفق شدند یکی از معماهای منظومه شمسی را حل کنند. این معما به بررسی بعضی از جنبه های مهم شکل گیری حلقه های مشتری می پردازد. مکانیزمهای شکل گیری حلقه ها در میان تمام سیارات حلقه دار منظومه شمسی مشترک است.

این محققان که نتایج تحقیقات خود را در تازه ترین شماره مجله نیچر منتشر کرده اند توضیح داد: "همانطور که ذرات گرد و غبار حلقه ها دور سیاره می چرخند به صورت مثبت و منفی باردار می شوند. این بارها در مناطق تاریک و روشن از خورشید قرار دارند و با میدان مغناطیسی سیاره یکپارچه می شوند.

این مسئله موجب می شود که این ذرات به سوی مرزهای خارجی حلقه ها کشیده شوند و با این کار حتی موقعیت آنها نیز تغییر می کند."

این کشف می تواند علاوه بر مدار قمر مشتری با عنوان " Thebe " در خصوص گسترش بسیار ضعیف مواد اطراف سیاره غول پیکر منظومه شمسی نیز توضیح دهد.

این دانشمندان با استفاده از اطلاعاتی که کاوشگر گالیله متعلق به ناسا در سال 2002 به زمین ارسال کرد به این نتایج دست یافتند.