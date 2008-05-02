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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۰۰

32 میلیارد ریال به مقاوم سازی واحدهای مسکونی زرند اختصاص یافت

32 میلیارد ریال به مقاوم سازی واحدهای مسکونی زرند اختصاص یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زرند از تخصیص بیش از 32 میلیارد ریال برای مقاوم سازی واحدهای روستایی شهرستان زرند خبر داد.

محمد شیخ شعاعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به زلزله خیز بودن شهرستان زرند و در جهت جلوگیری از بروز خسارت به واحدهای مسکونی روستایی این شهرستان، 32 میلیارد و 500 میلیون ریال برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی اختصاص داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: این اعتبار در جهت استحکام سازی در 500 واحد مسکونی روستایی هزینه خواهد شد.

شیخ شعاعی عنوان کرد: تسهیلات در نظر گرفته شده برای هر واحد مسکونی روستایی با مساحت 60 تا 85 متر مربع 65 میلیون ریال با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت 10 ساله است.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان زرند یادآور شد: متقاضیان استفاده از این تسهیلات برای دریافت وام می توانند تا یک ماه آینده به بانکهای عامل مراجعه کنند.

کد مطلب 675732

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