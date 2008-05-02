32 میلیارد ریال به مقاوم سازی واحدهای مسکونی زرند اختصاص یافت

محمد شیخ شعاعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به زلزله خیز بودن شهرستان زرند و در جهت جلوگیری از بروز خسارت به واحدهای مسکونی روستایی این شهرستان، 32 میلیارد و 500 میلیون ریال برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی اختصاص داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: این اعتبار در جهت استحکام سازی در 500 واحد مسکونی روستایی هزینه خواهد شد.

شیخ شعاعی عنوان کرد: تسهیلات در نظر گرفته شده برای هر واحد مسکونی روستایی با مساحت 60 تا 85 متر مربع 65 میلیون ریال با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت 10 ساله است.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان زرند یادآور شد: متقاضیان استفاده از این تسهیلات برای دریافت وام می توانند تا یک ماه آینده به بانکهای عامل مراجعه کنند.