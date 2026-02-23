محکوم مالی ۲۰ میلیاردی در پلدختر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای رسیدگی به پرونده‌های مالی و برابر دستور قضائی مبنی بر جلب و دستگیری یک نفر محکوم مالی به اتهام عدم پرداخت بدهی‌های خود در این شهرستان بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند یک متهم را که کمتر از یک ماه از صدور حکم جلب وی می‌گذشت را شناسایی و دستگیر کردند که در تحقیقات پلیس ۲۰ میلیارد ریال بدهی مالی از وی کشف شد.

فرمانده انتظامی پلدختر با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است، تصریح کرد: دستگیری چنین افرادی موجب کاهش چشمگیری در وقوع جرائم مالی خواهد شد و این رویه به‌صورت مستمر از سوی پلیس ادامه خواهد داشت.