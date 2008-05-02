بیماری دامی "تب مالت" در استان کرمان کاهش یافته است

غلامرضا زید آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای مهار بیماری تب مالت در سطح دامهای استان کرمان واکسناسیون دامهای استان در سال 86 نسبت به سال قبل به میزان یک میلیون مورد افزایش یافته است و به دو میلیون و 900 راس رسیده است.

وی عنوان کرد: با انجام مسائل بهداشتی و پیشگیرانه این بیماری از 259 مورد در سال 85 به 113مورد در سال 86 کاهش یافته است.

زید آبادی بیان داشت: با توجه به افزایش واکسناسیون دامهای استان در چند سال آینده، شاهد کاهش قابل توجه بیماری دامی در استان کرمان خواهیم بود.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان خاطرنشان کرد: هر چند که بیماری تب مالت در بین دامهای استان کرمان کاهش یافته است اما به مصرف کنندگان توصیه می شود با مصرف فرآورده های دامی پاستوریزه زمینه لازم برای کاهش این بیماری در انسان را نیز فراهم کنند.

وی یادآور شد: پیش بینی می شود با انجام اقدامات پیشگیرانه، موارد تب مالت بین دامهای استان کرمان به 70 مورد برسد.