کلاس آموزش داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، هدف از اجرای این برنامه ها افزایش تعداد داوران نخبه در هشت کشوری است که در فستیوال نونهالان تهران شرکت دارند. داوران نوجوان منتخب در این دوره دو روزه که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می شود با آموزش های ویژه توانایی خود را بالا خواهند برد.

13 داور نوجوان از کشورهای ایران، سریلانکا، هند، افغانستان، پاکستان، مالدیو و بنگلادش در این دوره حضور خواهند داشت.

کنفدراسیون فوتبال آسیا با برنامه شتاب نخبه گان داوری که تحت برنامه "پروجکت فیوچر" برگزار می شود، هدف بالا بردن سطح داوران و اطمینان از اجرای دقیق مقررات را دنبال می کند.

فستیوال زیر 14 سال آسیا از تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه سال جاری آغاز و تا روز دوم خردادماه به طول می انجامد.

