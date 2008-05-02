ایران نایب قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و نهمین دوره رقابت های وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا که در شهر کانازاوای ژاپن پیگیری می شد روز گذشته به اتمام رسید که طی آن تیم ملی وزنه برداری چین با کسب 12 مدال طلا، 6 نقره و 2 برنز عنوان قهرمانی این دوره از پیکارها را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش، تیم ملی وزنه برداری کشورمان نیز با کسب 6 مدل طلا، 3 نقره و 2 برنز به عنوان نایب قهرمانی رده بندی مدالی این دوره از پیکارها دست یافت تا بالاتر از سایر کشورها قرار گیرد.

رده بندی مدالی سی و نهمین دوره پیکارهای وزنه برداری قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

1- چین: 12 طلا، 6 نقره و 2 برنز

2- ایران: 6 طلا، 3 نقره و 2 برنز

3- عراق: 3 طلا

4- ویتنام: 2 طلا و یک برنز

5- کره: یک طلا و 3 نقره

6- تایلند: 3 نقره و 2 برنز

7- قرقیزستان: 2 نقره و 5 برنز

8- اندونزی: 2 نقره و 3 برنز

9- ژاپن: 2 نقره و 2 برنز

10- ترکمنستان: یک نقره و 2 برنز

11- چین تایپه: یک نقره و یک برنز

12- مالزی: یک نقره

13- قزاقستان: 2 برنز

14- ازبکستان : یک برنز

15- سوریه: یک برنز

با توجه به در پیش بودن بازیهای المپیک 2008 پکن بیشتر تیمهای شرکت کننده با نفرات دوم و سوم خود در مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا حضور یافتند که تیم ایران نیز با ترکیبی ناقص و شامل نفرات غیر اصلی خود روانه این پیکارها شد. از نکات ویژه این مسابقات می توان به کسب عنوان سیزدهمی و چهاردهمی قزاقستان و ازبکستان به عنوان مدعیان قاره کهن و حریفان کشورمان اشاره کرد.