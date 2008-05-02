مسکن و شهرسازی آماده همکاری در اجرای پروژه سبزمیدان زنجان است

عباس صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اشاره به اهمیت اجرای طرح سبزه‌ میدان زنجان افزود: سبزه ‌میدان یکی از نمودهای شهرسازی و شهرنشینی است که دارای قدمت تاریخی بسیار زیادی است .

وی تاکید کرد: طرح عظیم سبزه میدان یکی از پروژه‌هایی است که باید برای اجرا و عملیاتی کردن آن پیگیری‌های مستمر و جدی انجام شود .

صفری با اشاره به قرارگرفتن مسجد و بازار در بخشهایی از سبزه‌ میدان افزود: باید در اجرا و عملیاتی کردن طرح ساماندهی سبزه‌ میدان این بناها حفظ شوند .

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان تاکید کرد: در اجرای این طرح که ایجاد نمادی برای شهر زنجان است، باید به مسائل ترافیکی، زیست محیطی و سایر سامانه‌های جمعیتی شهر توجه شود تا بعد از اجرا دچار مشکل نشود .

صفری با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌ها در اجرای پروژه ‌های شهر زنجان افزود: دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با اجرای پروژه‌ها باید همکاری‌های لازم را با متولیان اجرای پروژه‌ها داشته باشند.

طرح میدان بزرگ "سبزمیدان" در مرکز شهر زنجان واقع شده است و در صورت تحقق اجرا در برگیرنده بخش وسیعی از شهر زنجان خواهد بود و در راستای تسهیل در امر عبور و مرور نقش موثری خواهد داشت.

این طرح نیز همانند بسیاری از پروژه های شهری و استانی تاریخچه های طولانی در روند اجرایی و تزریق اعتبارات دارد و برنامه ریزی برای اجرای آن به بیش از دو دهه قبل برمی گردد.

بنا به گفته مسئولان شهری زنجان، مهمترین مشکل در کند بودن روند اجرایی این پروژه، تملکک بناها و زمین های موجود در محدوده این طرح است که غالبا با توجه به وجود بافت قدیمی این محدوده دارای بناهای تاریخی منحصر به فرد است.

عمارت ذوالفقاری، بنای دارایی، مسجد سید، قهوه خانه حاج دادش و برخی بناهای دیگر در این محدوده است که در صورت تحقق اجرایی پروژه سبزمیدان این میدان به عنوان محلی جهت جذب گردشگر مورد توجه خواهد بود.