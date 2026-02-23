۸ اصل مورد انتظار از شورای شهر هفتم تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جاسبی فعال رسانه‌ای و کارشناس امور شهری در یادداشتی با اشاره به هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نوشت: تنظیم عقربه شورای هفتم بر اصول هشتگانه زیر می تواند همان پنجره رو به خورشید باشد و بس

۱- انتخاب مدیران از بالاترین رتبه تا مدیران میانی بر اساس تخصص گرایی و شایسته سالاری و به دور از نگاه سیاسی و جناحی

۲- اصلاح ساختار منابع انسانی و شایسته‌سالاری با نگاه تخصصی در جهت به کارگیری نیروهای باسابقه و توانمند مدیریت شهری که سال‌ها در بدنه کارشناسی یا حتی مدیریتی غیرمرتبط مانده‌اند. اجرای طرحی مشخص براساس امتیازهای پلکانی و شایسته‌محور در جهت انگیزه بخشی به پرسنلی که بهترین سالهای عمر خود را در خدمت مدیریت شهری بوده اند.

۳- احیای نقش سرای محله‌ها با رفع اشکالات قانونی و فراهم سازی بستر مشارکت شهروندان با استفاده از این ظرفیت محلی.

۴- بازنگری در قوانین ساخت و ساز شهری با نگاه بومی سازی قوانین متناسب با شرایط و توانمندی هر منطقه و حتی محله تا موجبات اقبال سرمایه گذاران وارزش افزوده برای پهنه های کم برخوردار فراهم آید.

۵- بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی (NGO) با حضور نماینده‌های آنها در جلسات کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و حتی اظهارنظرهای تخصصی در صحن شورا

۶- توجه به حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک با اولویت‌دهی به توسعه خطوط مترو، بهبود کیفیت ناوگان اتوبوس رانی و ایجاد مسیرهای ایمن برای دوچرخه‌ و موتور.

۷- ایجاد زیرساخت‌های مدرن برای تفکیک زباله از مبدأ و مدیریت پسماند بر پایه آموزش و جلب مشارکت شهروندان به ویژه کودکان و نسل جدید.

۸- ایجاد پارک‌های محله‌ای و سپردن حفظ و نگهداری آن به شهروندان در ازای دریافت امتیازو بسته های تشویقی از سوی مدیریت شهری

بر همین اساس انتظار می‌رود شورای تازه‌نفس هم‌راستا با انتخاب شهرداری مقتدر، کارآمد، انقلابی و دلسوز، سنت مطالبه‌گری صحیح از پیکره مدیریت شهری را احیا کند و با نگاهی تخصص‌محور در جهت رفع دغدغه‌های موجود و زیبایی بیش از پیش کالبدی شهر نیز اهتمام ورزد.