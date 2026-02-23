شرور مسلح در دلفان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی دریافت حکم قضایی برای دستگیری یک شرور مسلح و محکوم متواری، مأموران انتظامی شهرستان دلفان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه وی را در روستای «قمش» از توابع بخش «ایتیوند جنوبی» شناسایی کردند.
وی با بیان اینکه مأموران ضمن اعزام و محاصره محل متهم، بهجای تسلیم با سلاح جنگی اقدام به تیراندازی به سمت حافظان امنیت کرده که مأموران با رعایت قانون بهکارگیری سلاح و اقتدار و اقدام متقابل این شرور مسلح را زمینگیر و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به کشفیات این عملیات، بیان کرد: از متهم یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به همراه دو خشاب و تعدادی فشنگ جنگی کشف شد.
سردار هاشمی فر، تصریح کرد: متهم دارای سوابق متعدد کیفری از جمله قاچاق سلاح و مهمات، حمل و نگهداری مواد مخدر، و بهعنوان محکوم تحت تعقیب و به ۳۲ سال حبس محکوم بوده، متواری که تحویل مراجع قضایی شد.
وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با افراد شرور، بیان داشت: پلیس بااقتدار و در چارچوب قانون با هر فرد یا گروهی که بخواهد امنیت و آرامش مردم را خدشهدار کند، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و اجازه عرضاندام به مخلان نظم و امنیت عمومی را نخواهد داد.
نظر شما