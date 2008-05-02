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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۴۸

شهید مطهری حجت بالغه در اسلام و انقلاب بود

ساری - خبرگزاری مهر: امام جمعه بهشهر، شهید مطهری را حجت بالغه در اسلام و انقلاب دانست و گفت: این شهید مجاهد با بیانات روشنگرانه خود انقلاب را از انحطاط و فروپاشی نجات داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، آیت الله سید صابر جباری، صبح جمعه در همایش فرهنگیان بسیجی این شهرستان در حسینیه قتلگاه افزود: شهید مطهری در بحرانی ترین شرایط انقلاب همراه و یاور امام بود و جامعه همواره نیازمند چنین متفکرانی در همه اعصار است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر معلمین و طلاب و بسیجیان وظیفه بزرگی بر عهده دارند و آن درک متقابل و درک ثبات روحیه  ایثارگری و بسیجی در جامعه است تا از فرصتها استفاده کنند و میدان را به دشمن بی دین واگذار نکنند.

فرمانده سپاه ناحیه بهشهر نیز در سخنانی اظهار داشت: معلمان باید به عنوان الگو و نمونه در جامعه از لحاظ مادی و معنوی و دارای جایگاه مناسب اجتماعی بوده و از وضعیت مناسبی برخوردار باشند.

سرهنگ غلامرضا شریعتی، مهمترین وظیفه بسیجیان فرهنگی را تحقق آرمانهای امام راحل و تدابیر رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: توسعه فکری بدون خواست درونی معلمین که بیشترین قشر جامعه را تشکیل می دهند، امکان پذیر نخواهد بود.

شهرستان بهشهر 800 فرهنگی بسیجی دارد.

کد مطلب 675764

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