شهید مطهری حجت بالغه در اسلام و انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، آیت الله سید صابر جباری، صبح جمعه در همایش فرهنگیان بسیجی این شهرستان در حسینیه قتلگاه افزود: شهید مطهری در بحرانی ترین شرایط انقلاب همراه و یاور امام بود و جامعه همواره نیازمند چنین متفکرانی در همه اعصار است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر معلمین و طلاب و بسیجیان وظیفه بزرگی بر عهده دارند و آن درک متقابل و درک ثبات روحیه ایثارگری و بسیجی در جامعه است تا از فرصتها استفاده کنند و میدان را به دشمن بی دین واگذار نکنند.

فرمانده سپاه ناحیه بهشهر نیز در سخنانی اظهار داشت: معلمان باید به عنوان الگو و نمونه در جامعه از لحاظ مادی و معنوی و دارای جایگاه مناسب اجتماعی بوده و از وضعیت مناسبی برخوردار باشند.

سرهنگ غلامرضا شریعتی، مهمترین وظیفه بسیجیان فرهنگی را تحقق آرمانهای امام راحل و تدابیر رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: توسعه فکری بدون خواست درونی معلمین که بیشترین قشر جامعه را تشکیل می دهند، امکان پذیر نخواهد بود.

شهرستان بهشهر 800 فرهنگی بسیجی دارد.