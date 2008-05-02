به گزارش خبرنگار مهر ، غلامعلی حداد عادل صبح امروز با حضور در منزل قدرت الله شاه مرادی معلم ریاضی مقطع دبیرستان خود در مدرسه علوی با وی دیدار کرد.

این دیدار صمیمانه که جمعی از همشاگردی های دوره تحصیل رئیس مجلس از جمله کمال خرازی وزیر امور خارجه دولت خاتمی و محمد رضا نعمت زاده معاون وزیر نفت سابق نیز در آن حضور داشتند بیش از یک ساعت به طول انجامید.

علیرضایی معلم ورزش مدرسه علوی که رئیس مجلس و همشاگردیهایش سال گذشته در گرامیداشت هفته معلم به دیدار وی رفته بود نیز در این جلسه حاضر بود و با بیان وقایعی از آن دوران ، خاطرات دوران مدرسه را برای جمع تداعی کرد.

این دیدار که به مناسبت روز معلم انجام شد یکی از همشاگردی های حداد عادل بخش کوتاهی از کتاب خاطرات استاد شاه مرادی تحت عنوان" روایت استاد" را برای جمع قرائت کرد.

دیگر همشاگردی های حداد عادل هر کدام از وضعیت تحصیلی گذشته ، وضعیت شغلی امروز خود صحبت کردند.

رئیس مجلس نیز طی سخنانی این روز را فرصتی برای ادعای احترام نسبت به مقام شامخ استاد شهید مطهری و همه معلمان دانست و ابراز امیدواری کرد همه فارغ التحصیلان بتوانند موجبات فخر معلمان را فراهم آورند.

وی افزود: ما بر این اعتقادیم که راه اصلاح جامعه غیر از راه تعلیم وتربیت نیست.

حداد عادل درباره ویژگی های شخصیتی استاد مطهری نیز گفت: آنچه امروز تحت عنوان بهداشت روانی مطرح است مورد توجه استاد شهید مطهری بود و وی عقل سالم در بدن سالم را به یک شعار کلیدی تبدیل کرده بود.