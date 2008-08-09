تشریح فواید ایجاد شبکه ملی اینترنت / سازماندهی ارتباطات داخلی

دکتر احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح شبکه ملی اینترنت در زمینه درستی یا نادرستی این طرح و نام آن اظهار داشت: اینکه هر طرحی باید در دنیا مورد یا نام مشابه داشته باشد صحیح نیست و اینکه صرفا به نام طرح شود هم صحیح نیست بلکه باید از نظر انتظارات و خواسته هایی که از آن وجود دارد به آن نگاه کنیم.



وی اضافه کرد: وقتی ما از یک شبکه انتظاراتی به نفع کشور داشته باشیم پس می توان آن را هم شبکه ملی بنامیم، حالا این شبکه می تواند در بخشهای مختلف اعم از اینترنت، اینترانت، زیرساخت و یا شبکه های داخلی باشد.



عضو کمیته مخابرات در مجلس هفتم خاطرنشان کرد: بحث کلی شبکه ملی اینترنت تاکید بر سازماندهی ارتباطات داخلی کشور برای بانکها، دانشگاهها و دیگر سازمانهای داخلی است.



وی افزود: در حال حاضر هنگامی که دو دانشگاه داخلی ما بخواهند با یکدیگر ارتباط داشته باشند باید از طریق اینترنت بین المللی این کار انجام شود که در این شیوه داده های داخلی این دانشگاهها یکبار به دیتا سنترهای آمریکایی وارد که از چندین منظر دارای اشکال است.



بزرگیان تاکید کرد: از دید اقتصادی همین ورود و خروج داده ها باعث افزایش هزینه می شود. از دید امنیتی نیز به ضرر ما خواهد بود و این امر باعث کاهش سرعت انتقال اطلاعات می شود.



نماینده مردم سبزوار در مجلس هفتم ادامه داد: یکی از دلایل سرعت پایین اینترنت در کشور عدم وجود یک دیتا سنتر داخلی است که این امر هم از نقاط ضعف کشور به حساب می آید ولی با ایجاد این شبکه ملی این مشکل هم خود به خود رفع می شود.



وی در ادامه سخنان خود به کاربردهای این شبکه اشاره کرد و افزود: مسئولان اگر در داخل کشور خواهان ایجاد دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک و ... هستند باید از این شبکه ملی استفاده کنند.



بزرگیان تاکید کرد: استفاده از شبکه ملی بهره برداری از کاربردهای e-goverment را ارزانتر، سریعتر و امن تر خواهد کرد.



وی در ادامه یکی دیگر از کاربردهای استفاده از شبکه ملی را رفع مشکلات جاسوسی کشورهای دیگر دانست و گفت: با ایجاد شبکه ملی اینترنت مشکل هکرهای خارجی هم رفع می شود و دیگر هیچ هکری نمی تواند از دیگر کشورهای خارجی دامنه های ایرانی را هک و یا فیلتر کند.



بزرگیان در ادامه به تشریح تاریخچه ای از آغاز بحث ایجاد شبکه ملی اینترنت پرداخت و گفت: در سال 85 بحث ایجاد شبکه ملی اینترنت آغاز شد که در ابتدا هم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسید ولی متاسفانه در صحن علنی مجلس پذیرفته نشد. ما در کمیته مخابرات مجلس هفتم با همفکری وزارت ارتباطات به این نتیجه رسیدیم که این طرح باید حتما اجرایی شود و به نفع کشور خواهد بود.



وی ادامه داد: در این راستا دولت موظف شد با کمک شرکت مخابرات و از طریق درآمد داخلی این شرکت هزینه های اجرایی این طرح را تقبل کند و هرچه سریعتر این پروژه را به سرانجام برساند.



بزرگیان خاطرنشان کرد: این طرح شاید هزینه ای بالغ بر 1000 میلیارد تومان داشته باشد ولی با وجود منافع ملی ایجاد این شبکه یک ضرورت به حساب می آید.