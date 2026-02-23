راه اندازی اتوبوس ویژه بانوان در تهران + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، اتوبوس ویژه بانوان به مناسبت ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی سال در تهران راه اندازی شد.
سلیم جوهری، معاون بهرهبرداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به افزایش حجم ترددهای شهری در اسفندماه اظهار کرد: با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با روزهای پایانی سال و رشد مراجعات شهری، شرکت واحد با هدف تأمین رفاه، ایمنی و آرامش بیشتر بانوان، از روز پنجشنبه هفتم اسفند ماه نسبت به اختصاص و اعزام سرویسهای ویژه بانوان در خطوط منتخب اقدام میکند.
وی افزود: این سرویسها با نصب نشان «ویژه بانوان» و بر اساس برنامهریزی انجامشده، در دو بازه زمانی صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۵ تا ۱۹، با سرفاصله ۳۰ دقیقهای از مبادی تعیینشده به مقاصد مشخص اعزام خواهند شد.
معاون بهره برداری شرکت واحد تصریح کرد: اجرای این طرح بخشی از تمهیدات خدماتی شرکت برای ایام پرتردد سال است و تلاش شده با پیشبینی ظرفیت مناسب، شرایطی منظمتر و مطلوبتر برای جابهجایی بانوان در شبکه اتوبوسرانی فراهم شود.
