برای تقویت روابط با ترکیه در تمامی زمینه ها تلاش می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق روز گذشته یک هیئت ترکی به ریاست احمد داوود از مشاوران بلندپایه نخست وزیر ترکیه و نیجروان بارزانی نخست وزیر حکومت محلی کردستان عراق را به حضور پذیرفت.

دفتر جلال طالبانی در بیانیه ای اظهار داشت: در این دیدار بر اهمیت تقویت روابط میان بغداد با ترکیه و حکومت محلی کردستان عراق تاکید شد.

راههای تقویت روابط دوجانبه و رفع مشکلات بر سر راه آن از جمله موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

هیئت مذکور همچنین با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار کرد.

دفتر مالکی نیز در بیانیه ای اعلام کرد: سال جاری سال آبادانی و بازسازی عراق و ایجاد روابط حسنه با تمامی کشورهای جهان به ویژه ترکیه است که ما تلاش می کنیم روابط خود را با این کشور در تمامی زمینه ها گسترش دهیم.

از سوی دیگر هیئت ترکیه نیز بر حمایت کشورش از دولت عراق و کمک به آن در مبارزه با تروریسم و قانون شکنان و مشارکت در اجرای پروژه های آبادانی و بازسازی عراق تاکید کرد.