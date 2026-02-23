به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: نخستین بخش اعتبارات سفر به میزان ۱.۵ همت به پروژه راه‌آهن استان اختصاص یافته و روند تأمین سایر منابع نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر نقش پیگیری‌های میدانی در جذب اعتبارات افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید منتظر ابلاغ رسمی منابع بمانند، بلکه باید با حضور فعال در سطح ملی روند تأمین مالی طرح‌ها را تسریع کنند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از سوی نهادهای حمایتی گفت: سال گذشته ۴۰۰ میلیارد تومان از محل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در استان سرمایه‌گذاری شد و امسال نیز حدود یک همت اعتبار برای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی جذب خواهد شد.

هاشمی پیگیری مستمر، هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و تعامل سازنده را عامل پیشرفت استان دانست و تصریح کرد: مدیران باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود حتی در شرایط محدودیت منابع، روند اجرای پروژه‌ها را متوقف نکنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف به‌ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن، این همراهی را پشتوانه نظام دانست و افزود: مسئولان باید با خدمت صادقانه پاسخگوی اعتماد مردم باشند.

استاندار همچنین با گرامیداشت یاد شهدا، بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای برگزاری کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید استان در مهرماه ۱۴۰۵ تأکید کرد.

هاشمی از رونمایی یک قرآن خطی نفیس در این جلسه خبر داد و خواستار معرفی این اثر فاخر در سطح ملی شد و گفت: ترویج آثار قرآنی می‌تواند پاسخی فرهنگی به هجمه‌های علیه ارزش‌های اسلامی باشد.

وی با اشاره به وضعیت بازار استان نیز افزود: با وجود افزایش هزینه‌های تولید، قیمت برخی اقلام از جمله مرغ در خراسان جنوبی پایین‌تر از میانگین کشور است که نشان‌دهنده همراهی تولیدکنندگان و نظارت مستمر دستگاه‌هاست.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه استان طی ماه‌های اخیر پایین‌ترین نرخ تورم کشور را داشته است، بر لزوم حمایت از اقشار کم‌درآمد و تشدید نظارت‌ها در آستانه ماه رمضان و نوروز تأکید کرد.

هاشمی تقارن نوروز و عید فطر را عامل افزایش سفرها دانست و گفت: همه دستگاه‌های مرتبط باید برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران و تقویت زیرساخت‌های گردشگری و خدمات بین‌راهی آماده باشند.

وی در پایان، تعامل میان مدیران اجرایی، نمایندگان مجلس و نهادهای مختلف را از عوامل گره‌گشایی مسائل استان عنوان کرد و خواستار بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های ملی برای تسریع در توسعه خراسان جنوبی شد.